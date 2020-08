Pompeo zmíní Čínu, Babiš byznys. Tématem setkání může být i Vystrčilova cesta na Tchaj-wan

Praha Bezpečnostní témata, schůzky na nejvyšší úrovni, ale i symbolika. To vše figuruje v programu návštěvy špičky americké diplomacie Mikea Pompea v Česku. Leitmotiv je jasný – ukázat Číně i Rusku, že USA mají ve středu Evropy pevného spojence.

Byť Českou republiku a USA pojí dobré vztahy, obdobně významnou návštěvu Praha zažila naposledy před osmi lety, kdy do hlavního města zavítala i s početnou delegací tehdejší ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová. S českou politickou reprezentací probírala přednostně problematiku dostavby jaderné elektrárny Temelín, o niž jevil zájem americko-japonský koncern Westinghouse. Příjezd šéfdiplomatky tehdy provázela přísná bezpečnostní opatření.

Nejinak tomu bude i příští týden, ačkoli delegace ze zámoří bude tentokrát co do počtu výrazně menší a v debatách jádro nedostane takový prostor. Ministr zahraničí Mike Pompeo, který v administrativě Donalda Trumpa platí za hlasitého kritika Pekingu, bude podle informací Lidovky.cz otevírat v Praze rozhovory o Číně, která je dle jeho pohledu čím dál agresivnější ve své nevraživosti vůči svobodě na různých místech světa.

Špičky tuzemské politiky, s nimiž se Pompeo v úterý a ve středu sejde,chtějí naklonit debatu spíše byznysovým směrem. Rády by projednaly investiční pobídky či problematiku vojenského výzkumu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který potvrdil, že jeho setkání s Pompeem je ve hře, serveru Lidovky.cz řekl: „Pokud se sejdeme, určitě se budeme bavit také o mé cestě na Tchaj-wan. Americkou stranu to velmi zajímá.“

Pompeo dorazí do Prahy.

Stěžejním bodem Pompeova programu bude jeho středeční setkání s ministerským předsedou Andrejem Babišem (ANO). Politici spolu poobědvají v Kramářově vile, pak proberou kyberbezpečnost, sítě 5G, zdravotnickou spolupráci, mezi tématy hovoru by neměla chybět ani Evropou zvažovaná a Američany kritizovaná digitální daň.



Kromě premiéra a šéfa Senátu se Pompeo sejde na půl hodiny i s prezidentem Milošem Zemanem. Zda zrovna s ním, letitým zastáncem čínských investic v Česku, otevře šéfdiplomat problematiku Číny, není jasné.

V itineráři Pompeovy návštěvy nechybí ani zastávka v Plzni, kam amerického šéfdiplomata doprovodí jeho český protějšek Tomáš Petříček (ČSSD). Návštěva západočeské metropole je pro Američany nepostradatelnou symbolickou vzpomínkovou akcí, podle amerických i českých politiků je důležité si neustále připomínat, že Československo osvobodili od nacismu v roce 1945 také oni.

Pražský start evropské mise

Exšéfovi zpravodajské služby (CIA) zbude čas i na procházku historickou Prahou, podle zdroje serveru Lidovky.cz si americký ministr prohlédne kupříkladu Václavské náměstí. Exkurze metropolí čeká i Pompeovu manželku Susan, jíž doprovodí premiérova choť Monika Babišová.



Americká delegace odletí z Prahy ve čtvrtek ráno, její evropské cestování tím však nekončí. Navštíví ještě Slovinsko, Polsko a Rakousko. Pompeo hodlá při návštěvě střední Evropy jednat také o ohlášených přesunech části amerických jednotek z Německa; Pentagon oznámil, že na základě rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa odtud USA stáhnou zhruba 12 tisíc vojáků. O přesun části jednotek usiluje mimo jiné Polsko, jehož metropoli má Pompeo navštívit v sobotu, kdy si Poláci připomenou výročí bitvy u Varšavy.

„Bude to důležitá a produktivní cesta,“ řekl Pompeo, když oficiálně svoji evropskou misi oznamoval. Kontinent přitom navštívil nedávno: v červenci podnikl cestu do Británie a Dánska. Pro USA je dle expertů nyní důležité, aby jim spojenci deklarovali podporu. A aby to jasně slyšely i Rusko a Čína.