Od začátku července při nehodách prozatím zahynulo 33 lidí, loni za celý první prázdninový měsíc jich bylo podle statistik 35.
Letos v červenci policisté vedle šesti obětí pondělních nehod zaznamenali také čtyři zemřelé při nehodách v pátek 3. července a ve dvou dnech při nehodách zahynulo po třech lidech.
V pondělí tragicky skončila mimo jiné nehoda osobního a nákladního auta na silnici I/35 u Litomyšle na Svitavsku. Zemřeli při ní dva lidé a další dva byli zraněni. Jedna žena pak zemřela při srážce osobního a nákladního vozidla u obce Holovousy na Jičínsku. Další tři tragické nehody se v pondělí staly v Praze a Královéhradeckém a Olomouckém kraji.