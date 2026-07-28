Černé pondělí na silnicích. Zemřelo šest lidí, letos zatím nejvíce

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  16:50aktualizováno  16:50
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Dva lidé zemřeli při střetu auta s náklaďákem u Litomyšle. (27. července 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Pondělí bylo zatím nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Při nehodách v tento den zemřelo šest lidí, plyne z předběžných policejních statistik. Dalších pět lidí se těžce zranilo. Dosud si podle statistik letošní nejhorší bilanci držel poslední den školního roku, pátek 26. června, kdy si nehody vyžádaly pět obětí.

Od začátku července při nehodách prozatím zahynulo 33 lidí, loni za celý první prázdninový měsíc jich bylo podle statistik 35.

Letos v červenci policisté vedle šesti obětí pondělních nehod zaznamenali také čtyři zemřelé při nehodách v pátek 3. července a ve dvou dnech při nehodách zahynulo po třech lidech.

V pondělí tragicky skončila mimo jiné nehoda osobního a nákladního auta na silnici I/35 u Litomyšle na Svitavsku. Zemřeli při ní dva lidé a další dva byli zraněni. Jedna žena pak zemřela při srážce osobního a nákladního vozidla u obce Holovousy na Jičínsku. Další tři tragické nehody se v pondělí staly v Praze a Královéhradeckém a Olomouckém kraji.

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