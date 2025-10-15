Popeláři opět vyrazili na magistrát. Odmítají obvinění ředitele Pražských služeb

„Situaci v Pražských službách považuji za neúnosnou, protože neustále přibývají nejrůznější podezření týkající se porušování stanov, střetu zájmů či nehospodárného nakládání s prostředky této městské společnosti. Dlouhodobě také selhává kontrola akcionáře, kterým je hlavní město Praha, ze strany valné hromady, Rady hlavního města Prahy. Proto je nezbytné, aby o situaci v této městské společnosti jednalo i zastupitelstvo hlavního města Prahy,“ popisuje vysvětluje Marvanová.
Odboráři ale ve středu dorazili, především aby slyšeli reakci na otevřený dopis, který minulý zaslali primátorovi a zastupitelům. V něm upozornili na to, že důvody, pro které na jaře vstoupili do stávkové pohotovosti, stále trvají.
Vadí jim především jednání Komrskové, která podle nich nepřiměřeně zasahuje do řízení společnosti a vytváří tlak na vedení, za kterým odbory stojí.
„Zástupci odborových organizací jsou obeznámeni s informacemi z dokumentů, analýz a právních posudků souvisejících s údajnými pochybeními vedení společnosti, a dění okolo Pražských služeb. Na základě těchto ověřených podkladů neshledáváme pravdivá tvrzení náměstkyně Komrskové ani jejích politických kolegů,“ hájí odboráři v dopise ředitele Romana.
Vedle toho kritizují také návrh nové smlouvy o svozu odpadu, která podle nich povede ke snižování reálných mezd zaměstnanců Pražských služeb.
Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti) se kvůli již dříve naplánované služební cestě do Bruselu omluvil z dnešní mimořádné schůze zastupitelstva.
Přitom právě dnes chtěla opozice na program jednání schválit body o Hřibových neoprávněně pobíraných odměnách a o problémech při přestavbě Libeňského mostu, kterou má Hřib v gesci. Zastupitelé je zřejmě nakonec projednají příští týden na řádném jednání, jelikož ve středu ani po pěti hodinách neschválili žádné usnesení.