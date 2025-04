Autor: ČTK , Lidovky.cz

10:27 , aktualizováno 10:28

Aktivistovi Jaroslavu Popelkovi, který se loni vyhýbal nástupu do vězení, uložil uherskohradišťský okresní soud peněžitý trest 40 000 korun. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu hrozilo až dvouleté vězení. Obžalovaný uvedl, že do vězení nenastoupil mimo jiné kvůli ochraně svého syna a vlastnímu zdravotnímu stavu. Za mříže soudy Popelku v minulosti poslaly poté, co v březnu 2023 vyzýval ke stržení ukrajinské vlajky z Národního muzea na protivládní demonstraci v Praze.