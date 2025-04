Jaká je nová výše poplatků?

Novela zvýší měsíční poplatky dohromady o 25 korun. O patnáct více si lidé připlatí za televizi, místo dosavadních 135 korun budou odvádět 150. Rozhlas stál dosud 45 korun, tato částka se zvýší na 55 korun.

Kdo všechno musí platit?

Další změna je v okruhu poplatníků. Nově budou poplatek odvádět i domácnosti, které nemají televizní nebo rozhlasový přijímač, ale mají jakékoli zařízení umožňující obsah veřejnoprávních médií konzumovat přes internet. Tím se myslí mobilní telefon, tablet, stolní počítač či notebook.

Povinnost platit koncesionářský poplatek veřejnoprávním médiím má každá domácnost, která odebírá elektrickou energii. I proto se pro kontrolu porovnává evidence poplatníků s databázemi odběratelů elektřiny.

Zůstává jedna platba za domácnost?

Ano, za každou domácnost se odvádí jeden poplatek. Bez ohledu na počet členů domácnosti nebo zařízení, tedy televizorů, počítačů a mobilních telefonů.

Bydlím mimo trvalé bydliště. Musím platit?

Koncesionářské poplatky odvádí každá domácnost. Pokud poplatník nebydlí v místě trvalého bydliště, má povinnost platit za skutečné místo, kde bydlí. V případě nájmů vzniká povinnosti platit za rozhlas a televizi, pokud je nájem delší než měsíc.

Jak mohu poplatky hradit?

Poplatník může poplatky odvádět trvalým bankovním příkazem, platební kartou a metodami s ní spojenými (Apple Pay a Google Pay), expresním bankovním převodem či prostřednictvím služby SIPO.

Do kdy musím zaplatit?

To, jakým způsobem bude domácnost poplatky hradit, je volitelné – peníze v příslušné výši může poplatník odvádět ročně, pololetně, čtvrtletně či měsíčně. Frekvenci plateb si poplatník nastaví sám. Pokud se však rozhodne platit prostřednictvím služby SIPO, lze hradit pouze měsíčně.

Při rozhodnutí platit měsíčně má poplatník povinnost odvést za rozhlas 55 korun a za televizi 150 korun do 15. dne v měsíci. Při placení čtvrtletního, pololetního nebo ročního poplatku platí následující termíny:

Datum a výše platby platná dosud Rozhlas Televize Celkem měsíční vždy do 15. dne daného měsíce 45 130 175 čtvrtletní do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října 135 390 525 pololetní do 15. ledna a 15. července 270 780 1 050 roční do 15. ledna 540 1 560 2 100

Četnost platby lze nastavit na začátku placení, tedy při přihlášení k poplatkům. Poté jde změnit po přihlášení v Účtu poplatníka. Poplatky se vždy platí jen za aktuální kalendářní rok.

Datum a výše nového poplatku Rozhlas Televize Celkem měsíční vždy do 15. dne daného měsíce 55 150 205 čtvrtletní do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října 165 450 615 pololetní do 15. ledna a 15. července 330 900 1 230 roční do 15. ledna 660 1 800 2 460

Kdy vznikne povinnosti platit?

Koncesionářské poplatky musí být zaplaceny nejpozději do 15 dnů od nabytí přijímače nebo nastěhování do nového bydliště.

Jak se bude řešit roční poplatek a SIPO?

Pokud vládní novelu schválí Senát a podepíše prezident a vstoupí v platnost v květnu, pravděpodobně se nový poplatek bude hradit už do 15. května, pokud zákon nestanoví jiné datum účinnosti. Poplatníkům, kteří uhradili roční, pololetní nebo čtvrtletní poplatek, vznikne nedoplatek.

Na účtu poplatníka se v květnu začne generovat měsíční předpis nového poplatku. „Při jiné než měsíční frekvenci placení bude situace složitější,“ připustil mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna. Na účtu poplatníka se začne tvořit částka, kterou je potřeba doplatit. „K vyrovnání neuhrazené částky dojde vždy ke konci období, na které má poplatník předplaceno,“ dodal.

Český rozhlas bude s domácnostmi, které poplatek hradí, komunikovat a na změnu je upozorňovat. „Domácnosti, které již mají předplacenou například roční platbu, pouze uhradí doplatek odpovídající navýšení. Pokud tak neučiní, Český rozhlas je zdvořile požádá o doplacení celé částky. Když by novela zákona vstoupila v platnost od 1. května, půjde o roční doplatek 80 Kč,“ vypočetl Hošna.

U domácností, které rozhlasový a televizní poplatek hradí měsíčně přes SIPO, se částka automaticky zvýší, což provede Česká pošta. Při bezhotovostní platbě může zvýšení narazit na limit pro platbu nastavený u banky. „Je potřeba, aby klient ve své bance navýšil inkasní limit, pokud je nastaven do té výše, která by nedosahovala nové částky, do které by se promítlo i případné navýšení koncesionářských poplatků,“ připomněl mluvčí České pošty Matyáš Vitík. „Budeme naše zákazníky informovat, co je potřeba změnit, aby platby odcházely jako dosud,“ dodal.

Budou se poplatky zvyšovat?

S novelou přichází nová pravidla, která umožňují pravidelnou valorizaci poplatků. V budoucnu se bude výše koncesionářských poplatků odvíjet od inflace, nezvýší se však každý rok ani o celou inflaci.

Poplatky za Českou televizi a za Český rozhlas se zvýší při dosažení šestiprocentní kumulované inflace za uplynulé kalendářní roky od posledního zvýšení. Každý vzroste o šest procent jejich aktuální výše.

Kdy začnou nová pravidla platit?

V účinnost má novela nastoupit následující měsíc po vyhlášení předlohy ve sbírce. Patrně může začít platit nejdříve od května. Po schválení v Senátu míří k prezidentovi.