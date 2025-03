7:16 , aktualizováno 7:16

Poslanci po dlouhých jednáních schválili zvýšení poplatků za rozhlas a televizi. Jaké změny vládní novela předpokládá? Kdo bude muset platit a kolik? A budou se poplatky do budoucna opět zvyšovat? Po schválení Sněmovnou novela míří do Senátu. Nová pravidla by mohla začít platit nejdříve od května.