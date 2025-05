Termíny: Všichni, kdo už rozhlasový a televizní poplatek platí, jej musí do 15. května 2025 uhradit již v nové výši.

uhradit již v nové výši. Všichni noví poplatníci se musí přihlásit do 15. dne měsíce, kdy jim tato povinnost vznikla. Tedy do 15. května 2025 pro všechny, kteří již uvedené podmínky splňují a dále do 15. dne toho měsíce, kdy se poplatníky stanou.