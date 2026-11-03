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Konec televizních a rozhlasových poplatků: Jak bude zrušení v praxi fungovat

Zuzana Stiboříková
  9:09
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Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...

Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před Poslaneckou sněmovnou i přes noc. (24. října 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

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Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...
98 fotografií
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů prosazuje zrušení poplatků za rozhlas a televizi, novela zákona již prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Jak bude rušení poplatku vypadat v praxi a proběhne změna už od ledna?

Loňské zvýšení rozhlasových a televizních poplatků a současně rozšíření řad poplatníků vneslo do společnosti hodně otazníků. Vláda ANO, SPD a Motoristů z tohoho tématu udělala jeden z hlavních bodů svého volebního programu a v pondělí 15. června schválila návrh zákona, který ruší povinnost poplatníků podílet se na financování veřejnoprávních médií.

Při prvním čtení v Poslanecké sněmovně 24. října 2026 ve 4:36 hodin pak hlasy koalice prošel, ale neznamená to, že jeho obsah je od tohoto data platný a poplatky za rozhlas a televizy zrušeny. Sněmovna pouze posunula návrh do další fáze legislativního procesu.

Pracovníci ČT a ČRo vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku, oznámila iniciativa Veřejnoprávně na tiskové konferenci před budovou ČRo v reakci na plán převést poplatky pos státní rozpočet. (23. října 2026)
Moderátoři v černé a omezené vysílání. ČT a rozhlas stávkují proti změně financování (3. listopadu 2026)
Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v centru Brna přes dva tisíce lidí. (28. října 2026)
Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před Poslaneckou sněmovnou i přes noc. (24. října 2026)
98 fotografií

Kdy budou zrušeny koncesionářské poplatky?

Zákon sice počítal s účinností od 1. ledna 2027, ale ani jeho spoluautor Patrik Nacher tento termín nepovažoval už v minulosti za reálný. Poslanci a senátoři, kteří s rušením nesouhlasí, také avizovali využití všech maximálních lhůt pro oddálení platnosti zákona.

K druhému čtení návrhu zákona o změně financování mají poslanci přistoupit v lednu. Termín dokončení legislativního procesu je v současnosti odhadován na první polovinu roku 2027. Datum skutečného zrušení poplatků bude záviset na konečném znění a účinnosti zákona.

7 legislativních kroků ke zrušení poplatků:

  1. První čtení ve Sněmovně – Proběhlo 24. října 2026, poslanci projednali základní princip novely a rozhodli, že se jí budou dále zabývat.
  2. Projednání ve výboru – Po prvním čtení zamíří návrh do sněmovního výboru pro média a kulturu, který opět posoudí jeho obsah a může doporučit opravy. Standardní lhůta činí 60 dnů, Sněmovna ji může za běžných podmínek zkrátit na 30 dnů.
  3. Druhé čtení ve Sněmovně – Poslanci podrobně prodiskutují jednotlivá ustanovení. Mohou předkládat pozměňovací návrhy, navrhnout zamítnutí celé novely nebo její vrácení výboru. Po druhém čtení se návrhem zpravidla znovu zabývá garanční výbor, který zaujímá stanoviska k pozměňovacím návrhům.
  4. Třetí čtení ve Sněmovně – Poslanci hlasují o pozměňovacích návrzích a poté o zákonu jako celku. K běžnému schválení stačí nadpoloviční většina přítomných poslanců, pokud je Sněmovna usnášeníschopná.
  5. Projednání v Senátu – Senát má 30 dnů na projednání novely. Může ji schválit, zamítnout, vrátit s úpravami nebo se rozhodnout jí nezabývat. Pokud návrh zamítne, Sněmovna jej může prosadit 101 hlasy. Pokud jej vrátí s úpravami, poslanci nejprve hlasují o senátní verzi. Neprojde-li, mohou původní znění prosadit opět 101 hlasy.
  6. Prezident republiky – Prezident může během 15 dnů vrátit novelu Sněmovně. Pokud ji vetuje, poslanci mohou veto přehlasovat nejméně 101 hlasy. Prezidentův podpis tedy není nepřekročitelnou podmínkou přijetí zákona.
  7. Vyhlášení ve Sbírce zákonů a účinnost – Po dokončení legislativního procesu musí být zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Teprve od data účinnosti stanoveného zákonem začnou platit nová pravidla financování ČT a ČRo.

Jak se ruší placení poplatku?

Jak bude vypadat rušení poplatků v praxi, zatím není rozhodnuto. Průběh zatím lze pouze odhadovat na základě současné praxe odhlašování poplatníka či zániku povinnosti platit a lhůt obvyklých při přijímání zákonů.

Jak legálně přestat platit poplatek rozhlasu a televizi?

  • Čestné prohlášení
  • Odhlášení z evidence poplatníka – formuláře pro odhlášení fyzických i právnických osob jsou k dispozici na stránkách Českého rozhlasu a České televize
  • Zrušení měsíční platby v internetovém bankovnictví

Pokud divák či posluchač hradí koncesionářský poplatek měsíčně přes SIPO, musí si pro zrušení platby nejprve vyžádat potvrzení rozhlasu a televize, že nadále poplatek hradit nemusí. A s tím se musí osobně dostavit na poštu. Jedině pošta může tyto dvě položky v SIPO zrušit.

Koho se zrušení poplatků týká?

Dnem účinnosti zákona zaniká povinnost platit rozhlasový i televizní poplatek pro všechny fyzické a právnické osoby.

Souhlasíte se zrušením poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas?

Jak poplatek dál neplatit?

Pokud divák a posluchač platí veřejnoprávním médiím trvalým příkazem ze svého bankovního účtu, stačí zrušit trvalý příkaz. Pokud má v bance nastavené inkaso, tedy částku, kterou si od něj televize a rozhlas mohou vzít, po poslední platbě dané zákonem příkaz zanikne sám.

Jak to proběhne přes SIPO?

Hrazení poplatků přes Soustředěné inkaso plateb obyvatel (SIPO) probíhá automaticky a také v loňském roce se zvýšení příspěvku uskutečnilo bez nutnosti dojít na poštu.

Poplatek za rozhlas a televizi

Zda by tomu tak bylo i v případě zrušení poplatků, bude záležet na finální podobě zákona. Podle vyjádření České pošty lze zde očekávat, že ukončení plateb za ČT a ČRo proběhne automaticky. „V tuto chvíli z našeho pohledu u služby SIPO předpokládáme standardní postup, kdy se platby za rozhlasové a televizní poplatky vůbec nepředepíší, jinými slovy nebudou vůbec figurovat na Platebním dokladu SIPO,“ sdělil iDNES.cz tiskový mluvčí pošty Matyáš Vitík.

„Pokud Plátce SIPO nebude mít v daném měsíci již jinou položku na SIPO (a platby za rozhlasové a televizní poplatky se nebudou již předepisovat, nebude generován ani Platební doklad SIPO za toto období,“ vysvětlil Vitík s tím, že spojovací číslo SIPO zůstane pro klienta i nadále platné pro případ, že by v budoucnu chtěl platit přes službu SIPO jiné položky, např. energie apod.

Bude možné platit poplatky i dále?

Zákonodárci počítají i s tím, že část občanů bude na Českou televizi a Český rozhlas dobrovolně přispívat. Zda zůstane původní registrace pro dobrovolné poplatníky, nebo bude zvolen jiný systém, zatím není jasné.

Jak se bude řešit přeplatek?

Jestli dosavadním poplatníkům vzniknou přeplatky, které by musela obě veřejnoprávní média vracet, záleží na termínu účinnosti zákona. Roční i pololetní platby mají zákonem dané termíny splatnosti, roční se platí jen v lednu, pololetní jen v lednu a červenci. Plán, jak by se přeplatky vracely, zatím televize ani rozhlas nemají. Podle jejich mluvčích je to předčasné.

Datum a výše nového poplatku od 1. května
Splatnost poplatkuRozhlasTelevizeCelkem
měsíční vždy do 15. dne daného měsíce55150205
čtvrtletní do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října165450615
pololetní do 15. ledna a 15. července3309001 230
roční do 15. ledna6601 8002 460

Domácnost si může splatnost rozhlasového a televizního poplatku libovolně navolit. Například rozhlasový zaplatit jednou ročně a televizní hradit měsíčně. Každý totiž míří na jiný bankovní účet a s jiným variabilním symbolem.

Kdo bude dál platit rozhlasu a televizi? Všichni

Informace o plánu na zrušení poplatkové povinnosti začaly do veřejného prostoru prosakovat hned na začátku roku, když o nich poprvé promluvil ministr kultury Klempíř. V dubnu pak představil vládní návrh zákona o médiích veřejné služby, ke kterému se však sešlo okolo čtyř set připomínek od České televize (ČT), Českého rozhlasu (ČRo), komerčního sektoru, ale i resortu financí, vnitra a dalších ministerstev. Vláda ho vůbec neprojednávala.

Dopadne zrušení poplatků na chudé? Nestrašme se nesmysly, ani veřejnoprávním médiím to nepomáhá

Místo toho Babišův kabinet schválil návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o jednu miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl mít z rozpočtu příjem 2,065 miliardy Kč, tedy zhruba o 400 milionů proti letošku méně.

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