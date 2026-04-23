Poplatky za rozhlas a televizi mají skončit. Na řadu otázek zatím chybí odpověď

Zuzana Stiboříková
  6:00
Kdy se zruší poplatky za rozhlas a televizi? O tom je zatím předčasné uvažovat. Ačkoli ministr kultury Oto Klempíř představil návrh zákona, který se snaží o nové uchopení veřejnoprávních médií včetně financování, celý proces je teprve na začátku. Zástupci České televize i Českého rozhlasu s návrhem zákona v tomto znění nesouhlasí a chtějí dále jednat.

Zleva poslanec Filip Turek (Motoristé), ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé), předseda poslaneckého klubu hnutí SPD Radim Fiala a předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá vystoupili na tiskové konferenci ministerstva kultury k předložení vládního návrhu zákona o médiích veřejné služby, 14. dubna 2026. | foto: ČTK

Návrh zákona je zatím na samém začátku legislativní cesty. V této fázi ho ještě čeká projednání ve vládě, poté několik čtení v Poslanecké sněmovně a následně posouzení v Senátu i podpis prezidenta, a proto je zatím o tomto zákoně brzy mluvit jako o hotové věci.

Přesto se už nyní poplatníci ptají:

  1. Kdy by případné zrušení poplatků mohlo nastat?
  2. Koho by se změna týkala?
  3. Jak by se řešily už zaplacené částky?
  4. Zda by i nadále existovala možnost podporovat veřejnoprávní média dobrovolně?

1 Kdy mají být poplatky zrušeny?

Pokud návrh projde celým legislativním procesem, počítá se s tím, že začne platit od 1. ledna 2027. Právě začátek kalendářního roku bývá pro podobné změny klíčový, protože se prolíná se začátkem platebního období a umožňuje hladší přechod na nový systém bez zbytečných komplikací.

2 Koho se změna týká a kdo bude dále platit rozhlas a televizi?

Ode dne, kdy by zákon nabyl účinnosti, by skončila povinnost hradit rozhlasový i televizní poplatek pro všechny dosavadní poplatníky, tedy jak pro domácnosti, tak pro firmy a další právnické osoby.

Podle slov ministra kultury Oto Klempíře budou veřejnoprávní média dále financována z příspěvku ze státního rozpočtu a dalších zdrojů. „Zejména z příjmů z vlastní doplňkové činnosti, jako jsou výnosy z reklamy a sponzoringu, z prodeje práv, provozních služeb, dotací, grantů a z jiných veřejných rozpočtů, například prostředků z evropských fondů či obcí na konkrétní projekty, dále z darů, z dědictví,“ řekl Oto Klempíř na tiskové konferenci k vládnímu návrhu zákona.

3 Hrozí, že vzniknou přeplatky?

Není příliš pravděpodobné, že by změna přinesla velké komplikace s vracením peněz. U čtvrtletních, pololetních i ročních plateb totiž nový platební cyklus často začíná v lednu, stejně jako má nabýt účinnosti i nový zákon. U většiny poplatníků by tak žádná částka navíc vzniknout neměla.

Datum a výše nového poplatku od 1. května
PoplatekRozhlasTelevizeCelkem
měsíční vždy do 15. dne daného měsíce55150205
čtvrtletní do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října165450615
pololetní do 15. ledna a 15. července3309001 230
roční do 15. ledna6601 8002 460

4 Budou moci lidé platit dále i nepovinně?

Ano. Jak uvedl ministr kultury Oto Klempíř dále, počítá se s tím, že veřejnoprávní média mohou být dále kromě jiného hrazena z „dobrovolných příspěvků fyzických osob a podnikajících fyzických nebo právnických osob s bydlištěm nebo sídlem na území ČR.“

Kdo musí platit poplatek za rozhlas a televizi?

Povinnost hradit rozhlasové a televizní poplatky se v současnosti týká všech domácností, které mají alespoň jedno zařízení, kde je možné sledovat televizi i rozhlas přes internet, tedy notebook, PC, mobil či tablet. Zákon pak určuje jako poplatníka i právnické osoby a podnikající fyzické osoby.

Podnikatelé, kteří mají méně než 25 zaměstnanců na plný úvazek, sice mají oznamovací povinnost, ale podle zákona poplatky platit nemusí. Osvobozeni jsou rovněž zaměstnavatelé s více než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením.

Dále platí osvobození pro:

  • domácnosti, v nichž bydlí všichni členové s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí, s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou,
  • jednotlivci a domácnosti, jejichž příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15 násobek životního minima odpovídajícího danému počtu osob,
  • školy zapsané ve školském rejstříku,
  • registrované spolky,
  • cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu,
  • zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a osoby, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,
  • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,
  • provozovatelé vysílání,
  • od rozhlasového poplatku jsou dále osvobozeni také držitelé licence k rozhlasovému vysílání, od televizního poplatku držitelé licence k televiznímu vysílání.

Kromě rozšíření počtu poplatníků na majitele mobilů či tabletů s připojením k internetu se od 1. května 2025 zvýšil televizní poplatek ze 135 korun na 150 korun a rozhlasový poplatek ze 45 korun na 55 korun. Změnám předcházela také masivní informační kampaň, která měla veřejnosti zvýšení poplatků zdůvodnit a celý administrativní proces vysvětlit a usnadnit.

O kolik se zvýšil rozhlasový a televizní poplatek v roce 2025?
PoplatekPůvodníZvýšení v roce 2025Aktuální poplatek
Televizní poplatek135 Kč měsíčně15 Kč měsíčně150 Kč měsíčně
Rozhlasový poplatek45 Kč měsíčně10 Kč měsíčně55 Kč měsíčně
Celkem180 Kč měsíčně25 Kč měsíčně205 Kč měsíčně

Koho se zrušení poplatků nejvíce dotkne?

Jenže už začátkem roku 2026 se nově zvolená vláda rozhodla poplatky zrušit úplně a 14. dubna 2026 pak ministr kultury Oto Klempíř a další zástupci ANO, SPD a Motoristé sobě představili vládní návrh zákona veřejnosti s tím, že nadále budou veřejnoprávní média odkázána na příspěvek ze státního rozpočtu a další zdroje.

Jako důvody ke zrušení poplatků uvedl Oto Klempíř mimo jiné „sociální nespravedlnost“ poplatkového systému, čímž naráží pravděpodobně na to, že právo na osvobození od platební povinnosti má v současnosti jen malá skupina obyvatel. To však rozporuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral s tím, že stále bude tuto službu platit veřejnost, ale ze státního rozpočtu, a tedy pod vlivem politiků a státní moci. „Ve výsledku ji zaplatí všichni, včetně těch, kteří jsou dnes nebo v budoucnu od poplatku osvobozeni,“ vysvětlil René Zavoral ve svém prohlášení, které vydal po tiskové konferenci k novému zákonu.

Proti zrušení poplatků se tedy nepostavili jenom umělci, ale především obě veřejnoprávní instituce, kterých se zrušení poplatků v první řadě týká. Ke stanovisku Českého rozhlasu (ČRo) se připojuje i Česká televize (ČT) s tím, že pro ni je návrh v této podobě nepřijatelný a jednání vedení ČT a ČRo s ministrem kultury budou pravděpodobně pokračovat.

Povinnost se registrovat a platit koncesionářské poplatky
Druh poplatníkaPovinnost se registrovatPovinnost platit poplatek pro ČRo a ČT
Odběratel elektřiny (bez osvobození)AnoAno (v opačném případě musí doložit, že nepoužívá ani nevlastní přijímač, tedy i mobil nebo počítač)
Osoby žijící s odběratelem ve společné domácnosti (manželé, partneři, rodiče a děti)NeNe
NájemníkAnoAno
Student, který se sám neživíNeNe
Student, který se živí sámAnoAno
Osoby osvobozené od poplatkuAnoNe
PO i FOP, která nepoužívá přijímač (mobil i počítač)NeNe (doporučuje se poslat čestné prohlášení)
PO i FOP, která nevlastní přijímač, ale používá hoAnoNe
PO i FOP, která vlastní přijímač, ale nepoužíváAnoNe
PO i FOP, která má 0-24 zaměstnanců na plný úvazekAnoNe
PO i FOP, která má 25 a více zaměstnancůAnoAno
Vysvětlivky: PO = právnická osoba, FOP = fyzická osoba podnikající
