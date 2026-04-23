Návrh zákona je zatím na samém začátku legislativní cesty. V této fázi ho ještě čeká projednání ve vládě, poté několik čtení v Poslanecké sněmovně a následně posouzení v Senátu i podpis prezidenta, a proto je zatím o tomto zákoně brzy mluvit jako o hotové věci.
Přesto se už nyní poplatníci ptají:
- Kdy by případné zrušení poplatků mohlo nastat?
- Koho by se změna týkala?
- Jak by se řešily už zaplacené částky?
- Zda by i nadále existovala možnost podporovat veřejnoprávní média dobrovolně?
1 Kdy mají být poplatky zrušeny?
Pokud návrh projde celým legislativním procesem, počítá se s tím, že začne platit od 1. ledna 2027. Právě začátek kalendářního roku bývá pro podobné změny klíčový, protože se prolíná se začátkem platebního období a umožňuje hladší přechod na nový systém bez zbytečných komplikací.
Koncesionářské poplatky zrušíme, řekl Klempíř. Dřív je chtěl zachovat
2 Koho se změna týká a kdo bude dále platit rozhlas a televizi?
Ode dne, kdy by zákon nabyl účinnosti, by skončila povinnost hradit rozhlasový i televizní poplatek pro všechny dosavadní poplatníky, tedy jak pro domácnosti, tak pro firmy a další právnické osoby.
Podle slov ministra kultury Oto Klempíře budou veřejnoprávní média dále financována z příspěvku ze státního rozpočtu a dalších zdrojů. „Zejména z příjmů z vlastní doplňkové činnosti, jako jsou výnosy z reklamy a sponzoringu, z prodeje práv, provozních služeb, dotací, grantů a z jiných veřejných rozpočtů, například prostředků z evropských fondů či obcí na konkrétní projekty, dále z darů, z dědictví,“ řekl Oto Klempíř na tiskové konferenci k vládnímu návrhu zákona.
Pokus o ovládnutí, hrozí razantní škrty, nelíbí se šéfům ČT a ČRo rušení poplatků
3 Hrozí, že vzniknou přeplatky?
Není příliš pravděpodobné, že by změna přinesla velké komplikace s vracením peněz. U čtvrtletních, pololetních i ročních plateb totiž nový platební cyklus často začíná v lednu, stejně jako má nabýt účinnosti i nový zákon. U většiny poplatníků by tak žádná částka navíc vzniknout neměla.
|Poplatek
|Rozhlas
|Televize
|Celkem
|měsíční vždy do 15. dne daného měsíce
|55
|150
|205
|čtvrtletní do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října
|165
|450
|615
|pololetní do 15. ledna a 15. července
|330
|900
|1 230
|roční do 15. ledna
|660
|1 800
|2 460
4 Budou moci lidé platit dále i nepovinně?
Ano. Jak uvedl ministr kultury Oto Klempíř dále, počítá se s tím, že veřejnoprávní média mohou být dále kromě jiného hrazena z „dobrovolných příspěvků fyzických osob a podnikajících fyzických nebo právnických osob s bydlištěm nebo sídlem na území ČR.“
Poplatky: držte si klobouky, teď pojedeme z kopce. Ustojí to Andrej Babiš?
Kdo musí platit poplatek za rozhlas a televizi?
Povinnost hradit rozhlasové a televizní poplatky se v současnosti týká všech domácností, které mají alespoň jedno zařízení, kde je možné sledovat televizi i rozhlas přes internet, tedy notebook, PC, mobil či tablet. Zákon pak určuje jako poplatníka i právnické osoby a podnikající fyzické osoby.
Podnikatelé, kteří mají méně než 25 zaměstnanců na plný úvazek, sice mají oznamovací povinnost, ale podle zákona poplatky platit nemusí. Osvobozeni jsou rovněž zaměstnavatelé s více než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením.
Dále platí osvobození pro:
Kromě rozšíření počtu poplatníků na majitele mobilů či tabletů s připojením k internetu se od 1. května 2025 zvýšil televizní poplatek ze 135 korun na 150 korun a rozhlasový poplatek ze 45 korun na 55 korun. Změnám předcházela také masivní informační kampaň, která měla veřejnosti zvýšení poplatků zdůvodnit a celý administrativní proces vysvětlit a usnadnit.
|Poplatek
|Původní
|Zvýšení v roce 2025
|Aktuální poplatek
|Televizní poplatek
|135 Kč měsíčně
|15 Kč měsíčně
|150 Kč měsíčně
|Rozhlasový poplatek
|45 Kč měsíčně
|10 Kč měsíčně
|55 Kč měsíčně
|Celkem
|180 Kč měsíčně
|25 Kč měsíčně
|205 Kč měsíčně
Koho se zrušení poplatků nejvíce dotkne?
Jenže už začátkem roku 2026 se nově zvolená vláda rozhodla poplatky zrušit úplně a 14. dubna 2026 pak ministr kultury Oto Klempíř a další zástupci ANO, SPD a Motoristé sobě představili vládní návrh zákona veřejnosti s tím, že nadále budou veřejnoprávní média odkázána na příspěvek ze státního rozpočtu a další zdroje.
Jako důvody ke zrušení poplatků uvedl Oto Klempíř mimo jiné „sociální nespravedlnost“ poplatkového systému, čímž naráží pravděpodobně na to, že právo na osvobození od platební povinnosti má v současnosti jen malá skupina obyvatel. To však rozporuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral s tím, že stále bude tuto službu platit veřejnost, ale ze státního rozpočtu, a tedy pod vlivem politiků a státní moci. „Ve výsledku ji zaplatí všichni, včetně těch, kteří jsou dnes nebo v budoucnu od poplatku osvobozeni,“ vysvětlil René Zavoral ve svém prohlášení, které vydal po tiskové konferenci k novému zákonu.
Přinese konec televizního poplatku i konec demokracie v české kotlině?
Proti zrušení poplatků se tedy nepostavili jenom umělci, ale především obě veřejnoprávní instituce, kterých se zrušení poplatků v první řadě týká. Ke stanovisku Českého rozhlasu (ČRo) se připojuje i Česká televize (ČT) s tím, že pro ni je návrh v této podobě nepřijatelný a jednání vedení ČT a ČRo s ministrem kultury budou pravděpodobně pokračovat.
|Druh poplatníka
|Povinnost se registrovat
|Povinnost platit poplatek pro ČRo a ČT
|Odběratel elektřiny (bez osvobození)
|Ano
|Ano (v opačném případě musí doložit, že nepoužívá ani nevlastní přijímač, tedy i mobil nebo počítač)
|Osoby žijící s odběratelem ve společné domácnosti (manželé, partneři, rodiče a děti)
|Ne
|Ne
|Nájemník
|Ano
|Ano
|Student, který se sám neživí
|Ne
|Ne
|Student, který se živí sám
|Ano
|Ano
|Osoby osvobozené od poplatku
|Ano
|Ne
|PO i FOP, která nepoužívá přijímač (mobil i počítač)
|Ne
|Ne (doporučuje se poslat čestné prohlášení)
|PO i FOP, která nevlastní přijímač, ale používá ho
|Ano
|Ne
|PO i FOP, která vlastní přijímač, ale nepoužívá
|Ano
|Ne
|PO i FOP, která má 0-24 zaměstnanců na plný úvazek
|Ano
|Ne
|PO i FOP, která má 25 a více zaměstnanců
|Ano
|Ano
|Vysvětlivky: PO = právnická osoba, FOP = fyzická osoba podnikající