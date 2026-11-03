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Protestní pochod vyšel směrem do centra metropole. V čele průvodu jsou moderátoři, reportéři i další zaměstnanci veřejnoprávní televize. Na transparentech se objevuji hesla jako „pro děti, ne pro politiky“, ,,ne státním médiím“ nebo ,,Loutkovou televizi ani rozhlas nechceme. Nejsme ovce.“ Stávkující na hlavách nosí již tradiční symbol protestů proti vládnímu návrhu - čepici Večerníčka.
Účastníci mají dorazit na shromáždění v dolní části Václavského náměstí. To začne symbolicky 16:36. Časem tak pořadatelé odkazují na noční hlasování o změně financování médií veřejné služby, které v Poslanecké sněmovně proběhlo minulou sobotu ráno ve 4:36.
Protestující se od sídla České televize vydali směrem do centra hlavního města. Jejich trasa povede přes Děkanskou vinici, ulici Na Pankráci a Nuselský most. Odtud budou pokračovat Sokolskou ulici až na Václavské náměstí, kde pochod vyvrcholí.
Tma, čtení z papíru i upravené vysílání
Pracovníci ČT a Českého rozhlasu (ČRo) v úterý stávkují proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Obě instituce omezily živé vysílání i zpravodajství. Moderátoři ČT24 od půlnoci uvádějí zprávy v černém oblečení, čtou je z papíru a za nimi je pouze zhasnutý zpravodajský sál. Každou hodinu začínají prohlášením o stávce.
Upravené je také vysílání ČRo Radiožurnál. Protesty organizují studenti či umělecké soubory divadel po celém Česku. Brněnská divadla vstoupila do stávkové pohotovosti.
Zástupci vlády argumentují tím, že systém koncesionářských poplatků placených občany je v Evropě menšinový. Platí se v deseti zemích, 11 je dříve zrušilo a ostatní měly jiné způsoby financování. Premiér Andrej Babiš (ANO) důvody stávky ČT a ČRo odmítá. O omezení nezávislosti médií mu podle jeho slov nejde. Zrušení poplatků chce prosadit, protože je to součást programu, se kterým jeho hnutí vyhrálo volby. O nové podobě financování se podle něj povede diskuse ve Sněmovně. Opozice způsob projednání návrhu i jeho obsah kritizuje.