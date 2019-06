Poprali se na diskotéce a napadli policistu. Vojáci, kteří hájili padlé kolegy, zůstanou bez trestu

Trojice českých vojáků, která se loni v říjnu poprala na diskotéce v Sezimově Ústí, zůstane prozatím nepotrestána. Táborská státní zástupkyně jejich trestní stíhání podmíněně zastavila, musí se však v následujících měsících řádně chovat. Uniformované muže tehdy vyprovokovaly komentáře hostů podniku, kteří se měli nevhodně vyjádřit na adresu jejich padlých kolegů z Afghánistánu.

Tři příslušníci armády sloužící u 42. mechanizovaného praporu v Táboře byli stíhaní pro podezření ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě, výtržnictví a urážky mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí. Za takové počínání jim v krajním případě hrozil až několikaletý pobyt za mřížemi.

Žalobkyně Okresního státního zastupitelství v Táboře Jitka Drahovzalová, která případ dostala na stůl, ovšem rozhodla, že jejich stíhání podmíněně zastaví. Vojákům přitom stanovila zkušební dobu na 24, respektive 18 a 12 měsíců. To znamená, že pokud v průběhu dané lhůty zůstanou bezúhonní, tedy nespáchají žádný trestný čin nebo přestupek, budou zcela očištěni. V opačném případě by stíhání pokračovalo.

„Vzhledem k osobám obviněných, s přihlédnutím k jejich dosavadnímu životu a všem okolnostem případu, lze podmíněné zastavení trestního stíhání důvodně považovat za dostačující,“ zanesla Drahovzalová do usnesení, které má server Lidovky.cz k dispozici. Vojákům podle jejích slov pomohlo, že měli čistý trestný rejstřík, jejich služební ohodnocení byla kladná a poškozeným se písemně omluvili i jim v plné výši uhradili škodu.

K incidentu došlo loni 20. října v brzkých ranních hodinách v hudebním klubu Apollo na okraji Sezimova Ústí. Skupinka vojáků, kteří se jen několik dní předtím vrátili z mise v Afghánistánu, do podniku zamířila údajně proto, aby zapila tři své padlé kolegy. Štábní praporčíci Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, kteří rovněž náleželi k 42. mechanizovanému praporu, zahynuli počátkem loňského srpna při explozi sebevražedného útočníka v afghánském městě Čárikár poblíž základny Bagrám.

Vzpomínkové posezení mělo ovšem nevybíravými poznámkami narušit několik návštěvníků. Podle svědků příslušníky armády vybídli, aby se vrátili zpět do válkou zpustošené země. Jejich zesnulé kolegy zároveň označili za žoldáky, čímž rozpoutali potyčku. Tu se nejprve snažila zklidnit ochranka čtyřpatrového kulturního domu, na alkoholem posilněné vojáky však nestačila.



„Obviněný fyzicky napadl pracovníky ochranky, jimž tím nezpůsobil žádná zranění, ale když se jednou rozmáchl rukou v úmysl zasáhnou pracovníka ostrahy, omylem zasáhl svého kamaráda a kolegu, jenž následkem toho upadl na zem, ztratil na minutu vědomí a utrpěl zhmoždění hlavy a tržnou ranku na vnitřní straně rtu,” přiblížila státní zástupkyně Jitka Drahovzalová počínání jednoho z vojáků.

„Když následně věc šetřila hlídka Policie ČR, obviněný udeřil jednoho z policistů pěstí do obličeje a způsobil mu tak zhmoždění levého očního koutku, načež byla obviněnému přiložena pouta,” popsala dále Drahovzalová.

Další z vojáků se podle jejích slov provinil tak, že pracovníky ochranky udeřil hlavičkou a několikrát pěstí do obličeje. Dokonce na ně vytáhl vystřelovací nůž, v úplném otevření a použití jej, mu ale bylo zabráněno. „Poté, co obviněného hlídka Policie ČR posadila do služebního vozidla a nasadila mu pouta, si věc převzala hlídka Vojenské policie, jejíž členy obviněný vulgárně urážel a vyzýval je, aby mu sundali pouta, že si to rozdají a vyřídí si to osobně,” stojí v usnesení. Třetí armádní příslušník pochybil tím, že vedle členů ostrahy napadl i hosta diskotéky, který se snažil situaci uklidnit. Po ráně do obličeje mu způsobil krvácení z nosu.

Vzhledem k tomu, že stíhání bylo podmíněně zastaveno, vojáci mají nadále čistý trestný rejstřík a mohou tak setrvat ve službě. Stále je ovšem může stihnout kázeňský trest. „Budu muset zvážit, jestli je potřeba je trestat, nebo ne. Myslím ale, že tohle je pro ně dostatečné poučení,” řekl serveru Lidovky.cz velitel 42. mechanizovaného praporu Daniel Cekul.

Už dříve přitom vyjádřil nesouhlas s jednáním svých podřízených. „Jestli se někdo dotkl památky vojáků, není se čemu divit. Na druhou stranu, by se ale měli ovládat,” komentoval pro Lidovky.cz pár dní po incidentu se slovy, že vojáci jednali v emocích a předtím nebyli problémoví.

V loňském srpnu zesnulí příslušníci české armády nejsou jedinými českými vojáky, kteří loni přišli o život v Afghánistánu. Koncem října, dva dny po incidentu v Sezimově Ústí, padl na misi také vojenský kynolog Tomáš Procházka, jenž se stal obětí střelby afghánského vojáka na základně Šindánd v provincii Herát.