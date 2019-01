Popraly se kvůli statusu na Facebooku. Dvě školačky odvezla záchranka

Plzeň Ke rvačce došlo v Plzni před 18. základní školou na náměstí Odboje 18. Tři dívky se podle serveru Krimi Plzeň popraly kvůli nevhodnému statusu na Facebooku. Dvě ze tří aktérek rvačky museli záchranáři odvést do nemocnice na vyšetření, protože utrpěly lehká zranění. Policie zatím případ řeší jako přestupek.

„My obdrželi oznámení ve 14:18. Na místo okamžitě vyjela naše hlídka a kolegové zjistili, že před základní školou došlo k napadení mezi třemi nezletilými,“ uvedla mluvčí policie s tím, že vzhledem k věku účastníků nebude policie poskytovat více informací, píše server Krimi Plzeň.

Nejedná se o ojedinělý případ násilí mezi nezletilými, který skončil zraněním. V červenci loňského roku například v Pardubicích držely dívky jednu ze svých kamarádek nasilím v parku v Bubeníkových sadech, kde se sešly na přátelské posezení. „Slečna se dožadovala odchodu, ale v tom jí „kamarádky“ bránily. Odejít k rodině se ji podařilo až po několika minutách. Jelikož se u napadené objevily podlitiny, čehož si rodiče nemohli nevšimnout, skončila u lékaře i na policii,“ stojí mimo jiné na stránkách Policie České republiky.

Bezdůvodně napadli loni v březnu tři chlapci dívku a další děti na hřišti v Litvínově. Dívka byla otřesená a musela na vyšetření. Její otec zároveň uvedl, že došlo k poškození dioptrických brýlí v hodnotě 12 000 korun.

V Přerově zase koncem roku 2017 napadla skupinka šesti dětí ve věku od 11 do 13 let dva chlapce. „Poté, co se třináctiletý a čtrnáctiletý chlapec rozdělili, napadli jednoho z nich v Blahoslavově ulici dva útočníci z uvedené skupiny čtyřmi ranami do obličeje a zranili ho. Stejně dopadl druhý chlapec v Palackého ulici, kde ho zbylá čtveřice napadla kopem do nohy a údery pěstí do obličeje,“ shrnula tehdy přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová podle serveru iDnes.cz. Oba napadení skončili s lehkým zraněním v nemocnici a policie čin vyšetřovala jako výtržnictví.