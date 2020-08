Pokutu za roušku v metru dostane jen každý desátý. Recidivisty je nutné nekompromisně pokutovat, říká Prymula

Praha Za poslední týden strážníci odhalili celkem 3 193 přestupků v souvislosti s nenošením roušek v metru. Ani ne deset procent z nich bylo vyřešeno finanční sankcí na místě či podstoupením případu dále. Průměrná výše jedné pokuty činila 200 korun. Informace sdělila pro pro server Lidovky.cz Irena Seifertová, vedoucí kanceláře ředitele pražské městské policie pověřená komunikací s médii a veřejností.

„Samozřejmě hned pokutovat v první instanci asi není dobře, pokud se to ale opakuje, tak už je ta pokuta na místě. Věřím, že policie na to má evidenci. Při recidivě je už nekompromisně nutné pokuty dávat,“ uvedl pro server Lidovky.cz vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a exšéf krizového štábu Roman Prymula. Dále sdělil, že on sám metro v dnešní době příliš nevyužívá, raději prý chodí pěšky či jezdí autem.



„Kontrolám nošení roušek, tedy zakrytí dýchacích cest rouškou, respirátorem či jinou alternativou, se pražská městská policie věnuje od prvního dne, kdy začala mimořádná opatření platit. Nyní v nich i nadále pokračuje, a to právě v prostředcích podzemní dráhy a prostor metra, které jsou přístupné cestujícím. Tyto kontroly patří k pravidelné činnosti hlídek městské policie,“ uvedla Seifertová z městské policie.

Za poslední týden prý strážníci odhalili celkem 3 193 přestupků právě v souvislosti s rouškami v metru. Pouze 277 z nich bylo řešeno pokutou na místě, přičemž průměrná výše jedné pokuty činila 200 korun. V 18 případech pak strážníci postoupili přestupky dále správnímu orgánu. Všechny ostatní případy řešila policie domluvou.

Policie je připravena jednat

Lidé o povinnosti nosit roušky v metru dle Seifertové vědí. Pokud ji nemají, jedná se tak spíše o případy, kdy si buď cestující neuvědomí, že jsou již v prostorách, kde tato povinnost platí, nebo o případy ignorování daného opatření.

„Vedle strážníků z Hlídkového útvaru, kteří mají za primárně za úkol dohled v MHD a denně se těmto kontrolám skutečně věnují, se do těchto cílených akcí zapojují i další hlídky, konkrétně strážníci z obvodů, jejichž městskými částmi vede metro. V těchto posílených kontrolách budeme i nadále pokračovat,“ sdělila Seifertová. Kdyby například na podzim opravdu došlo ke zhoršení situace a k případnému vyhlášení mimořádného stavu, jsou prý městští strážníci připraveni okamžitě na tyto změny reagovat.