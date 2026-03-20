V pardubické průmyslové zóně hoří. Jednu ze skladovacích hal požár kompletně zpustošil

V průmyslové zóně v Pardubicích hoří skladovací hala. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Požár se rozšířil i na administrativní budovu, hala byla kompletně zničena. Hasiči oheň po necelých dvou hodinách lokalizovali, uvedli v pátek ráno na sociální síti X. Na místě zasahuje i policie.
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně zníčena, na místě zasahují hasiči. (20. března 2026) | foto: HZS Pardubický kraj

O požáru objektu v Dělnické ulici dostali hasiči informaci krátce po 04:15. Jedna z hal, která je tvořená z velké části železnou konstrukcí, byla podle hasičů požárem kompletně zničena.

„V tuto chvíli zasahujeme v administrativní budově, kam se požár rozšířil. Požár máme lokalizovaný,“ dodali po 6. hodině. Přízemní hala je odhadem velká 20 krát 35 metrů, podle informací ČTK byla vyklizená a před rekonstrukcí.

Ve druhém stupni požárního poplachu na místě zasahuje deset hasičských jednotek.

Skladovací halu oheň zasáhl kompletně. „Ochlazujeme okolní objekty, abychom zabránili šíření požáru na další budovy,“ doplnili hasiči.

Podle hasičů voda, která je v areálu k dispozici, nestačí. Další vodu přivážejí v cisternách. „Vodu máme z hydrantu, není tady větší zásoba vody, musíme to plnit dalšími velkokapacitní zdroji,“ řekl mluvčí hasičů Miroslav Polák.

Hořící hala je přízemní, sousední administrativní budova třípodlažní, vyplývá z fotografií, které hasiči zveřejnili. Na místě zasahují i policisté, kteří zajišťují okolí požáru. „Na místo míří kriminalisté. V tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí pro obyvatele,“ napsali na sociální síť X.

