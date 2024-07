Dětí se letos rodí nejméně od roku 1918. Demograf překvapený strmým propadem osvětluje důvody

„Obávám se, že letošní rok bude v tomto smyslu negativně rekordní a bude nejméně narozených dětí na území Česka od vzniku Československa,“ říká demograf Tomáš Fiala z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Navíc bude podle něj ještě hůř. „Prognóza ukazuje, že počet žen v reprodukčním věku se bude dál snižovat, protože půjde o slabé populační ročníky narozené ve druhé polovině 90. let a na přelomu tisíciletí. Minimálních hodnot by mělo být dosaženo kolem roku 2030. Je pravděpodobné, že roční počty narozených by mohly klesnout až na 74 tisíc, nebo i mírně pod tuto hodnotu. V příští dekádě by se to mělo začít zvyšovat – ale jenom mírně,“ dodává.

Lidovky.cz Čím si tak nízkou porodnost vysvětlujete?

Jednou z příčin je, že ve věku nejvyšší plodnosti kolem 30 let jsou nyní poměrně slabé populační ročníky. Ale není to jenom tím. Podle mých předběžných odhadů se úhrnná plodnost pohybuje pouze kolem 1,3 dítěte na jednu ženu.

Příčinou může být touha po pohodlném životě, problém se zajištěním stabilního bydlení, protože vlastnické bydlení je drahé a nájemní je u nás spojeno s velkou nejistotou, že se lidé budou muset často stěhovat. Mohou zde také být obavy z nedostatku finančních prostředků nebo z toho, že (zejména ženy) nezvládnou skloubit péči o děti a pracovní kariéru. Příčinou ale mohou být i obavy z rozšíření války nebo z klimatické krize.

Lidovky.cz Zmínil jste, že odhadovaná úhrnná plodnost je 1,3. Znamená to, že páry nechtějí mít druhé a třetí dítě?

Nejvíce poklesla plodnost ve věku 25 až 29 let, což by odpovídalo tomu, že ženy, které ještě neměly děti, váhají nebo to odkládají.

Tento trend je patrný od roku 1990, kdy se průměrný věk matky při narození prvního dítěte pohyboval kolem 22 let. Dnes je to kolem 29 let. Už se ani příliš zvyšovat nemůže, protože narážíme na biologickou hranici. Ale jedno čtvrtletí je příliš krátké, abychom to mohli posoudit, přesněji to budeme vědět, až budou k dispozici data za celý letošní rok podle pořadí narozených dětí.