Portál stavebníka stále nefunguje. Systém neumožňuje podat žádost na magistrát

„Prostřednictvím Portálu stavebníka nyní není možné podat žádnou žádost na hlavní město Prahu (Magistrát hl. m Prahy). Jak jsme zjistili, systém neumožňuje výběr hlavního města Prahy jakožto úřadu pro odeslání podání,“ sdělil MF DNES mluvčí magistrátu Vít Hofman.

„Na tento nedostatek jsme upozornili správce systému, kterým je ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Tento postup jsme ověřovali v Portálu stavebníka na základě telefonátů občanů, kteří se prostřednictvím portálu pokoušeli podat žádost. Pevně věříme, že problém bude ze strany garanta, kterým je MMR, brzy vyřešen,“ dodal.

Problémy s novým systémem hlásily už začátkem týdne jednotlivé pražské radnice. Na řadě míst se nešlo pracovníkům vůbec přihlásit a například stavební úřad Prahy 2 měl problémy se zadáváním konkrétních adres, jelikož systém umožňoval vybrat katastrální území. Navíc se automaticky nedoplňovaly adresy účastníků.

„Problémy s číselníky jsou jedna z dětských nemocí, o kterých víme a co nejdříve je odstraníme. Pokud je obec nebo kraj zároveň stavební úřad i dotčený orgán, tak se v systému zobrazí pouze první možnost, uvedl pro iDNES.cz Petr Waleczko, zástupce vedoucí komunikace a PR manažer MMR. „Situací Magistrátu Prahy jsme se zabývali, podle našich informací, na něj z portálu stavebníka nebyla dosud odeslána žádná žádost. I na základě dnešní zpětné od našich partnerů v krajích budeme upravovat také vyhledávání obcí a dotčených orgánů, aby to pro uživatele bylo komfortnější. Vše by mělo být upraveno do týdne,“ dodal.

Radnice také kritizují přípravu celé digitalizace. Uskutečněné webináře podle nich nebyly v dostatečném rozsahu. Jak manuál, tak nové počítače pak dorazily teprve minulý týden.

Vinou strachu z chystaných změn nebo také vyšších poplatků lidé v červnu doslova zavalili pražské stavební úřady podáními. „V předchozích dvou týdnech jsme pozorovali zhruba třikrát větší počet žádostí než za běžného provozu. V minulém týdnu pak bylo stavebnímu úřadu od čtvrtka do pátku doručeno přibližně stejné množství nových žádostí jako během celého dubna 2024. Nedůvěra stavebníků k digitalizaci je bohužel zřejmě značná,“ sdělila například mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.