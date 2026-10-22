„My vycházíme z toho, že je potřeba, aby Praha dál fungovala. V listopadu je potřeba se poprvé sejít. Já s plánem, Tomáš (Portlík) s tempem. V pondělí proběhne další schůzka s Prahou sobě, sejdeme se i s Piráty, kde si vysvětlíme jejich pozici. Pracujeme však na koalici se SPOLU s většinou 34 křesel,“ řekl po čtvrtečním jednání se SPOLU lídr STAN Hlaváček.
„Můžeme začít ihned pracovat a připravovat programové prohlášení. A stále respektujeme, že STAN by rád přivedl třetího partnera,“ doplnil lídr SPOLU Tomáš Portlík (ODS).
Pokud by se nepodařilo sehnat partnera do první schůzky zastupitelstva v půlce listopadu, bude vést město zatím úzká koalice mezi STAN a SPOLU. Hlaváček však doufá, že do té doby se podaří sjednat spolupráci i s třetí stranou. Případně by jednání mohla pokračovat i v prosinci a koaliční smlouva by se rozšířila.
O konkrétní podobě vládnoucí koalice ve čtvrtek ráno rozhodoval zastupitelský klub pražských Starostů, rozhodl, že bude pokračovat v jednání o spolupráci se SPOLU. Starostové by kromě postu primátora měli získat šest míst v radě, pět jich připadne SPOLU a dvě třetímu partnerovi.
Pirátům nabídl STAN pouze jedno místo v radě, což odmítli. Chtěli dvě místa. Podle Hlaváčka navýšení počtu radních není možné, jednání však budou pokračovat. Zkusí Pirátům nabídnout jiné akceptovatelné řešení.
Možné bylo také složení koalice mezi STAN, Prahou sobě a Piráty. Zastupitelský klub Starostů tuto variantu odmítl, podle Hlaváčka do rozhodnutí vstoupili i předchozí zkušenosti s oběma stranami z dob, kdy s nimi již vládli. Lídři obou stran Adam Scheinherr (Praha sobě) a Tereza Nislerová (Piráti) měli tuto koalici jako prioritu.
„Shodli jsme se, že tato koalice na základu se SPOLU a třetím partnerem zaujme větší prostor, víc voličů. Jak nalevo, tak napravo. Budeme jednat dál,“ doplnil Hlaváček.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo SPOLU rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.