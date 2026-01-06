Desítky tisíc lidí v Praze jsou bez tepla. Výpadek kvůli poruše potrvá celý den

Podle radnice je poškozeno potrubí na křižovatce ulic Psárská a Ohradní v Michli. Pražská teplárenská na webu píše, že by dodávky mohly být obnoveny do dnešních 23:00.
„Podle informací, které jsme obdrželi od Pražské teplárenské se výpadek týká až 11 tisíc domácností.“ uvedl mluvčí Pražské části Praha 4.
Praha 4 je největší městskou částí metropole, má zhruba 135 tisíc obyvatel. Situace postihuje i provoz školských zařízení.
„V ZŠ Poláčkova ředitel rozhodl o zrušení výuky a v ZŠ Plamínkové bude zrušena odpolední výuka a družiny. Konkrétní postup záleží vždy na řediteli/ce dané školy.“ poznamenal Berný.
