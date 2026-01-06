Desítky tisíc lidí v Praze jsou bez tepla. Výpadek kvůli poruše potrvá celý den

Část Prahy je kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody, který se týká až 11 000 domácností. Výpadek se týká Michle, Krče, Pankráce, Nuslí a Podolí. Na webu o tom informovala radnice Prahy 4. V Praze je dnes stejně jako v ostatních částech republiky mrazivé počasí. Podle informací mluvčího městské části Aleše Berného se výpadek mohl dotknout i režimu škol a školek.
ilustrační snímek | foto: ČTK

Podle radnice je poškozeno potrubí na křižovatce ulic Psárská a Ohradní v Michli. Pražská teplárenská na webu píše, že by dodávky mohly být obnoveny do dnešních 23:00.

„Podle informací, které jsme obdrželi od Pražské teplárenské se výpadek týká až 11 tisíc domácností.“ uvedl mluvčí Pražské části Praha 4.

Praha 4 je největší městskou částí metropole, má zhruba 135 tisíc obyvatel. Situace postihuje i provoz školských zařízení.

„V ZŠ Poláčkova ředitel rozhodl o zrušení výuky a v ZŠ Plamínkové bude zrušena odpolední výuka a družiny. Konkrétní postup záleží vždy na řediteli/ce dané školy.“ poznamenal Berný.

