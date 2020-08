Poselství pro budoucí generace zamíří do mariánského sloupu. Mezi signatáři jsou i Zeman či Lipovská

PRAHA Slavnostní požehnání léta kontroverzního mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze se má uskutečnit tuto sobotu. Součástí ceremonie bude také uložení pamětní listiny do samotného sloupu. Jejími signatáři jsou podle snímků na sociálních sítích například kardinál Dominik Duka, prezident Miloš Zeman či ministryně financí Alena Schillerová.

Svůj podpis na sociální síti sdílel například také mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. „Pan prezident připojil podpis pod poselství budoucím generacím, které bude vloženo do obnoveného Mariánského sloupu na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. 8. 2020. Pan prezident před časem obnovu Mariánského sloupu podpořil. Děkuji, že jsem též mohl podpis připojit,“ napsal Ovčáček.

Podpis připojily také ekonomka a členka rady České televize Hana Lipovská či bývalá komunistická kandidátka na prezidentku Jana Bobošíková. „Hodnoty, které nevyblednou. Mám radost z návratu mariánského sloupu,“ napsala na Twitteru s pocitem vděku, že mohla připojit k pamětní listině svůj podpis.

‚Minystryně‘

Na dotaz serveru Lidovky.cz - jakým způsobem výběr osobností probíhal - pražské arcibiskupství odkázalo na Karla Kloudu, který je místopředsedou Společnosti pro obnovu mariánského sloupu. Ten ale do uzávěrky textu redakci Lidovky.cz nebral telefon.



Rozruch vzbudil podpis ministryně Schillerové. Stojí totiž u něj slovo minystryně, dle slov vicepremiérky ale nejde o její chybu. „Vlastní rukou jsem psala pouze tiskacím písmem svoje jméno a podpis. Nic víc. Česky opravdu umím,“ napsala CNN Prima News.

Pamětní listina, která má být vložena do nerezového pouzdra a hermeticky uzavřena, by měla vydržet minimálně 150–200 let. Její obsah tvoří historie mariánského sloupu a součástí je také zmínka o letošním postavení jeho kopie či konstatování, že dnešní společnost žije v době krize víry.

Mariánský sloup se na Staroměstské náměstí vrátil téměř po 102 letech počátkem června tohoto roku. Stavbu jeho napodobeniny dokončil sochař Petr Váňa a jeho spolupracovníci.



O jeho návratu se diskutovalo od 90. let, přičemž pražští zastupitelé dříve jeho obnovu opakovaně odmítli. Vše se změnilo až letos v lednu, kdy zastupitelstvo zrušilo nesouhlasné stanovisko.

Původní sloup strhl dav roku 1918 na protest proti habsburské monarchii a stavba repliky několikrát vyvolala veřejnou debatu. Zatímco zastánci obnovy považují sloup za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo, odpůrci namítají, že jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.