Poslance čeká volba členů Rady České televize, opět i místopředsedy Sněmovny

  7:04aktualizováno  7:04
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Poslanci budou opět volit místopředsedu Sněmovny, ve druhém kole tajné volby kandiduje Barbora Urbanová, kterou hnutí STAN nominovalo poté, co vládní koalice nedovolila, aby byl zvolen exministr vnitra Vít Rakušan. Křeslo podle dohod náleží opozičnímu hnutí. Poslanci budou volit i šestici nových členů Rady České televize.
Poslankyně STAN Barbora Urbanová na schůzi Sněmovny (27. května 2026)

Poslankyně STAN Barbora Urbanová na schůzi Sněmovny (27. května 2026) | foto: ČTK

Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...
Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...
Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...
Vít Rakušan a Barbora Urbanová na tiskové konferenci STAN. (25. června 2025)
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Volba by mohla být tentokrát veřejná. S volbou dosud nesouhlasila opozice, upozorňuje, že nad dvěma dosavadními členy rady visí podezření z korupčního chování při volbě generálního ředitele ČT.

Nahrávku, na níž údajně mluví Pavel Matocha s Romanem Bradáčem o nedoplatku ve výši půl milionu korun, zveřejnil novinář Marek Wollner. Matocha uvedl, že na Wollnera podá žalobu a trestní oznámení.

„Korupčníky snad v orgánu kontrolujícím Českou televizi nechce ani vláda,“ uvedl šéf STAN Rakušan. A s výzvou k odkladu volby až do vyjasnění případu vyzvaly i další opoziční strany.

Politici z mediálního výboru na začátku dubna zúžili počet kandidátů na osmnáct, z nichž poslanci vyberou šest. Při předvýběru uspěli exministr kultury Daniel Herman, současní radní Pavel Matocha, Lubomír Xaver Veselý, Roman Bradáč i Jiří Šlégr. Naopak prvním sítem výběru neprošli herec Hynek Čermák a bývalý novinář Tomáš Etzler, které navrhl spolek Vraťte nám stát.

Volba veřejného ochránce práv

Poslanci budou volit i nového ombudsmana. Ve druhém kole se utkají právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Na programu je také například volba předsedy vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr.

Sněmovnu čeká i obsazování volných míst ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. V prvním kole neuspěli exministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 a Zdeňka Němečková Crkvenjaš z ODS.

„Vládní koalice se chová jak barbaři, kteří dobyli Řím a mají pocit, že musí vraždit, vraždit a vraždit. Já už tomu opravdu nerozumím,“ reagoval šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda na ohlášení výsledků volebních bodů.

Zakážou poslanci lov lišek norováním?

Poslance před volbami čeká i hlasování o novele zákona o rostlinolékařské péči, kterou by poslanci mohli doplnit například o zákaz lovu lišek norováním. Jen nepatrnou šanci má jiná úprava, podle níž by myslivecká stráž přišla o právo usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky.

Pokračovat by mohlo projednávání návrhu zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit služební zákon.

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