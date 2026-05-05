Poslanci mají jednat o změně stavebního zákona, Mrázová ji chce schválit zrychleně

Ve Sněmovně je ve druhém čtení také jiná novela stavebního zákona, kterou chtějí vládní poslanci prakticky celou přepsat, ta se ale v úterý projednávat nemá.
Národní geoportál územního plánování není podle ministryně plně otestovaný a jeho spuštění by mohly provázet potíže. Systém má umožnit přístup k dokumentům územního plánování v Česku.
Politici už kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení odložili povinnost geoportál používat do konce letošního června. Obce do něj zatím nemusejí vkládat dokumentaci a mohou ji nadále zveřejňovat na úředních deskách.
Mrázová čelí kritice opozice kvůli bytu a pozemku, výzvy k rezignaci odmítla
Ministryně minulý týden odmítla výzvy opozice k rezignaci.
Podle serveru Seznam Zprávy od roku 2009 využívala obecní byt v Bílině, kde byla do zvolení poslankyní starostkou, a do roku 2024 za byt o rozloze 130 metrů čtverečních platila měsíčně zhruba 4500 korun. Server také uvedl, že má na svém pozemku stavby v rozporu s územním plánem města.
Mrázová informace o bytu i stavbách na svém pozemku označila za vytržené z kontextu.
V úvodu květnové schůze, které budou předcházet tiskové konference jednotlivých klubů, budou poslanci navrhovat úpravy programu. Sněmovnu to obvykle zaměstná na několik hodin.