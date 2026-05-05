Poslanci mají jednat o změně stavebního zákona, Mrázová ji chce schválit zrychleně

Autor:
  7:01aktualizováno  7:01
Poslance nejspíš čeká diskuse o dílčí změně stavebního zákona, kterou navrhla ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Jde o odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Mrázová návrh podala formou poslanecké iniciativy a chce, aby ho Sněmovna schválila ve zrychleném režimu.

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2026. Na snímku ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). (11. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ve Sněmovně je ve druhém čtení také jiná novela stavebního zákona, kterou chtějí vládní poslanci prakticky celou přepsat, ta se ale v úterý projednávat nemá.

Národní geoportál územního plánování není podle ministryně plně otestovaný a jeho spuštění by mohly provázet potíže. Systém má umožnit přístup k dokumentům územního plánování v Česku.

Politici už kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení odložili povinnost geoportál používat do konce letošního června. Obce do něj zatím nemusejí vkládat dokumentaci a mohou ji nadále zveřejňovat na úředních deskách.

Mrázová čelí kritice opozice kvůli bytu a pozemku, výzvy k rezignaci odmítla

Ministryně minulý týden odmítla výzvy opozice k rezignaci.

Podle serveru Seznam Zprávy od roku 2009 využívala obecní byt v Bílině, kde byla do zvolení poslankyní starostkou, a do roku 2024 za byt o rozloze 130 metrů čtverečních platila měsíčně zhruba 4500 korun. Server také uvedl, že má na svém pozemku stavby v rozporu s územním plánem města.

Mrázová informace o bytu i stavbách na svém pozemku označila za vytržené z kontextu.

V úvodu květnové schůze, které budou předcházet tiskové konference jednotlivých klubů, budou poslanci navrhovat úpravy programu. Sněmovnu to obvykle zaměstná na několik hodin.

Vstoupit do diskuse

Výbuch v čínské továrně na pyrotechniku zabil 21 lidí. Podobná fabrika zabíjela už loni

Hasiči bojují s požárem po výbuchu v továrně na zábavní pyrotechniku v čínské...

Poslanci mají jednat o změně stavebního zákona, Mrázová ji chce schválit zrychleně

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Krize v Hormuzu nemá vojenské řešení, míní šéf íránské diplomacie

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026)

Pracující důchodci? Firmy je potřebují, stát je hodlá zvýhodnit

(ilustrační snímek)

Komentář

„Lampasák v záloze.“ Urážky padaly za Fialy i Babiše. Ale odpovědnost nesou ti, kteří jsou právě u moci

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Pulitzerovu cenu získal The Washington Post za popis chaotické Trumpovy reformy

ilustrační snímek

Rusko a Ukrajina oznámily kolem Dne vítězství příměří. Zelenskyj navrhl dřívější

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...

USA zasáhly proti Íráncům v Hormuzu: v akci byly vrtulníky a torpédoborce

Uvázlé tankery v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)

Hasiči mají požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou, musí zvládnout ještě 20 hektarů

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Budeme to hrát po celé Trumpovo funkční období, ale nedáme se, reaguje EU na cla

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu...

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Auto se řítilo v Lipsku pěší zónou a srazilo několik lidí. Hlášeni jsou mrtví i zranění

V centru Lipska najel automobil do skupiny lidí, informují tiskové agentury....

Poslední slovo

Kvantový jev. V otázce sudetoněmeckého sjezdu v Brně nelze nezaujmout stanovisko

Ondřej Neff

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.