Poslanci a pražští zastupitelé Čižinský s Nacherem mají negativní testy na covid. Setkali se s nakaženým Hlubučkem

Praha Poslanec a pražský zastupitel Jan Čižinský (KDU-ČSL, Praha Sobě) má negativní test na koronavirus. Oznámil to ve čtvrtek na Twitteru. Uvedl také, že zůstává v karanténě. Nakazit se mohl od náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN), se kterým se v pondělí setkal na jednání městské rady. Na jednání byl i další poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher (ANO). I on má test negativní.

Kvůli Hlubučkovu pozitivnímu testu na covid-19 muselo do dvoutýdenní karantény celé vedení hlavního města i desítky dalších lidí, s nimiž nakažený politik přišel v posledních dnech do kontaktu. Testům se ve středu podrobili účastníci pondělního jednání městské rady. „Dá se očekávat, že toto vyšetření, vzhledem k inkubační době onemocnění, bude negativní,“ poznamenala k tomu ve středu ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Karantény lidí s podezřením na nemoc proto musejí pokračovat.



Poslanec Patrik Nacher.

Hlubuček oznámil, že je pozitivní na covid-19, v úterý večer. Je v izolaci a na pozorování. Do karantény muselo jít až 50 účastníků sedmihodinového jednání městské rady - všichni radní včetně primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), část ředitelů a předsedů výborů, někteří úředníci, předsedové koaličních klubů i zástupci opozice. Kvůli Hlubučkově pozitivnímu testu bylo také odloženo čtvrteční jednání zastupitelů, protože nelze zajistit dostatečný počet přítomných, kteří by hlasovali pro on-line jednání.

Výrazně mírnější opatření zatím přijala sněmovna. Její předseda Radek Vondráček (ANO) ve středu požádal poslance, aby všichni používali roušky, a to zejména u řečniště. Po jednání politického grémia složeného ze zástupců všech klubů oznámil, že sněmovna nebude kvůli současné situaci redukovat počet poslanců na schůzi na polovinu, jak to až na výjimky dělala od března do května v době šířící se epidemie koronaviru.