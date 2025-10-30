Samotnou koaliční smlouvu, která bude základem pro příští vládu Andreje Babiše, podepíší v pondělí hodinu po poledni předsedové stran budoucí vlády a spolu s nimi předsedové klubů ANO, SPD a Motoristů.
„Poslanci podepisují dodatek, kde vyjadřují souhlas s textem koaliční smlouvy a zavazují se dodržovat vše, co z koaliční smlouvy vyplývá,“ uvedl pro iDNES.cz první místopředseda ANO Karel Havlíček.
„Máme připravenou koaliční smlouvu a tu podepíšeme. Její součástí je samozřejmě i tato personálie. Projednáme to na klubech a samozřejmě si věříme,“ řekla před tajnou volbou šéfa Sněmovny místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.
Portál iDNES.cz se zajímal, zda budoucí koalice bude dělat nějaké opatření, aby si zajistila, že hlasů pro Tomia Okamuru bude skutečně 108.
Soupeřem šéfa SPD bude lidovec Jan Bartošek, v minulém volebním období místopředseda Sněmovny.
„Poslanci v pondělí složí slib na svou čest, že budou mandát vykonávat podle svého nejlepšího svědomí. Já apeluji na čest poslanců hnutí ANO. Před volbami jak Andrej Babiš, tak Alena Schillerová vyloučili koalici s Okamurovou SPD. Teď s ním nejen jdou do vlády, ale ještě z něj chtějí udělat třetího nejvyššího ústavního činitele,“ řekl iDNES.cz Bartošek.
V rozhovoru pro Právo uvedl, že ví, že někteří poslanci ANO se s Okamurou neztotožňují. Nechtěl ale ve čtvrtek říci, jak to ví, a odhadovat, kolik takových poslanců je. „Volba bude tajná,“ zdůraznil Bartošek.
Pokud sám neuspěje, což je dost pravděpodobné, na místopředsedu Sněmovny už Bartošek kandidovat nebude.
Okamura nechce předbíhat. „Já si vážím té společné nominace, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Samozřejmě platí, že stejně jako pro nás byla neakceptovatelná paní Pekarová, tak bych neočekával ani, že by snad dosluhující Fialova vládní koalice s Rakušanem a s Piráty akceptovali nás,“ řekl šéf SPD.
Rakušan odmítá kvůli volbě „políbit prsten“
Počet místopředsedů Sněmovny má podle dohody ANO, SPD a Motoristů klesnout na čtyři. ANO navrhuje Patrika Nachera, Motoristé Jiřího Bartáka. Dvě pozice ve vedení Sněmovny by měla obsadit budoucí opozice. Občanští demokraté navrhují Jana Skopečka, hnutí STAN nominuje svého předsedu, dosavadního ministra vnitra Víta Rakušana.
„Ani nemůže kandidovat, když je ministr. Vůbec nechápu, proč navrhují někoho, kdo nemůže v té funkci být,“ divil se ve středu nominaci Rakušana šéf SPD Okamura.
„Vyřešíme to v souladu se zákonem, tak jako tomu bylo v minulém volebním období v případě volby Karla Havlíčka místopředsedou sněmovny. Tedy že byl zvolen až poté, co už nebyl ministrem.
Necháme tedy prázdné místo,“ uvedla pro iDNES.cz místopředsedkyně klubu STAN Pavla Pivoňka Vaňková.
Havlíček byl zvolen místopředsedou Sněmovny v únoru 2022 v tajné volbě až na šestý pokus a když už vládla pětikoalice v čele s premiérem Petrem Fialou. ANO se před tím marně snažilo, aby byl Havlíček soupeřem Markéty Pekarové Adamové při volbě šéfa Sněmovny. Kvůli neslučitelnosti funkcí to ale nebylo možné. Havlíček byl v té době stále ve vládě.
„Budu kandidovat teprve ve chvíli, kdy nebudu ministr. A když nebudu místopředseda… taky se svět nezboří. Pokud bych kvůli tomu musel políbit prsten, tak díky, nemám zájem,“ napsal na sítí X Rakušan.
Jedna pozice místopředsedy Sněmovny tak i po ustavující schůzi dolní komory parlamentu zůstane prázdná.
Poslanci hnutí ANO mají vést pět výborů, SPD tři včetně organizačního výboru a Motoristé dva. Vedení dalších osmi výborů by mělo připadnout zákonodárcům ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Piráti nabídku na obsazení vedení některého z výborů nedostali.