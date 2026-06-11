Poslanci budou na žádost opozice jednat o Babišovi a dotacích Agrofertu

Politici ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 volají po pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Evropská komise v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním možného střetu zájmů premiéra.
Opozice upozorňuje, že pokud Evropská unie odmítne dotace uhradit, dopadne to plně na české daňové poplatníky. Babiš vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený podle českého i evropského práva.
Před hlasováním o programu mohou vystupovat řečníci s přednostním právem – šéfové stran a poslaneckých klubů, členové vlády a nejužšího vedení Sněmovny. Není jisté, zda se poslanci vůbec dostanou k hlasování o navrženém programu. Na schůzi jsou ve čtvrtek vyhrazeny tři hodiny.
Šedesát přihlášek k novele stavebního zákona
V 15:00 totiž začne jiná mimořádná schůze, kterou vyvolala vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Poslanci na ní budou pokračovat ve druhém čtení novely stavebního zákona.
K ní se poslanci vrátí počtvrté. Je k ní kolem 130 pozměňovacích návrhů a podle webu Sněmovny je stále šedesát písemných přihlášek do rozpravy.
Zatímco koalice si od novely slibuje urychlení výstavby, opozici vadí, že vláda chce rozsáhlou změnu prosadit formou poslaneckého návrhu bez řádného připomínkového řízení. Vyjadřuje i obavy z kolapsu, pokud úředníci nebudou chtít přejít z obecních úřadů pod státní správu.