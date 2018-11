Poslanci ČSSD se nezúčastní hlasování o nedůvěře vládě, opozice zřejmě neuspěje

PRAHA Poslanci sociální demokracie se nezúčastní pátečního hlasování Sněmovny o nedůvěře vládě. V době závěrečného hlasování opustí sál. Novinářům to po středečním jednání širšího vedení ČSSD řekl předseda ČSSD Jan Hamáček. Kabinet absence poslanců ČSSD při hlasování neohrozí, protože pro vyslovení nedůvěry je třeba 101 hlasů. ANO ani komunisté přitom návrh 92 opozičních poslanců nepodpoří. ČSSD podle místopředsedy Martina Netolického počítá také s otevřením programových debat s ANO, ve kterých chce prosadit část svých předvolebních návrhů.

ČSSD podle Hamáčka nepovažuje za řešení současné situace demisi celého kabinetu, ale ani vyslovení nedůvěry vládě. „Jediné, co může věci vyřešit, je, když voliči znovu rozdají karty,“ uvedl. Pokud se ve Sněmovně spolu s hlasy ČSSD najde potřebných 120 hlasů pro rozpuštění komory, bude podle Hamáčka sociální demokracie pro.



Současná vládní sestava ANO a ČSSD nemá podle Hamáčka alternativu, když prezident Miloš Zeman dopředu avizuje, že i po pádu vlády by pověřil skládáním nového kabinetu Babiše. „Měli bychom tu buď ústavní krizi a chaos, nebo menšinovou vládu opřenou o SPD,“ uvedl. Řešením tak jsou jen předčasné volby.

Opoziční strany, které vyvolaly hlasování o nedůvěře, podle Hamáčka nenabídly plán, co by dělaly po případném úspěchu svého návrhu. Hrozilo by, že ANO bude místo ČSSD spolupracovat s SPD, kterou Hamáček považuje za extrémní. „Naše republika si nezaslouží, aby naši občané k tomu stoletému výročí dostali takovýto dárek,“ uvedl Hamáček.

Předseda ČSSD zdůraznil, že vládnímu projektu nadále věří, protože Babišovy problémy kolem Čapího hnízda jsou pouze Babišovy. „Nemůže to být kauza ČSSD. ČSSD nešla do vlády proto, aby řešila kauzy Andreje Babiše,“ řekl Hamáček. Místopředseda Roman Onderka doplnil, že sociální demokraté neprodávali akcie Čapího hnízda. Vzkaz pro opozici podle sociálních demokratů zní „přesvědčte další, jsme připraveni se připojit“.

„Necháme ho v tom vykoupat a sociální demokracie u toho nebude,“ shrnul před novináři výsledek jednání Netolický. Klub podle něj bude jednotný a usnesení odpovídá názoru členské základny. „Názory samozřejmě jsou bohaté, ale není to po týdnu o tom, že by ČSSD za sebou třískla dveřmi, je to spíš naopak. Prostě necháme ho v tom vykoupat, protože to je jeho problém,“ uvedl.

Součástí formulovaného postoje ČSSD je podle Netolického i požadavek koaliční debaty o programu. „Jsou to témata, se kterými jsme šli do voleb. Určitě to může být zdanění bank, téma pěti týdnů dovolené,“ naznačil Netolický. Hnutí ANO by mělo také slíbit, že ve Sněmovně nebude vytvářet dočasné koalice pro jednotlivá rozhodnutí, dodal. Situaci ale sociální demokraté nechtějí hrotit tím, že by o nových závazcích pro ANO jednali ještě do pátečního hlasování.

Sociální demokraté po dvouhodinovém jednání dospěli na jednání předsednictva k jednomyslnému závěru. Za nejlepší by ČSSD podle přijatého usnesení považovala výměnu premiéra, ANO takovou variantu nicméně dlouhodobě odmítá.