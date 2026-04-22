Poslanci projednají návrh, který má bránit poskytování nepřiměřeně drahých úvěrů

„V žádném případě jsme nechtěli nastavit strop ani příliš nízko, ani příliš vysoko, a navrhujeme po diskuzi s odbornou veřejností, se zástupci neziskového sektoru, s experty. Navrhujeme proto výši, která vychází z ustálené judikatury českých soudů. Ta dlouhodobě říká, že úrok do trojnásobku běžných zápůjčních sazeb je v souladu s dobrými mravy, zatímco vyšší hodnoty už jsou považovány za nepřiměřené. Náš návrh se tohoto principu drží,“ říká ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.
Návh na zrušení nominačního zákona prošel prvním čtením
Poslanci v prvním čtení podpořili návrh na zrušení zákona o postupu výběru nominantů do orgánů státních a polostátních firem. Zákon podle vládní koalice neplní účel.
Podle opozice je zrušení zákona krokem zpět. Někteří řečníci také mínili, že zákon se má ještě upravit, aby lépe fungoval. „Pokud něco nefunguje nebo máme zkušenost, že něco jde vylepšit, tak to pojďme vylepšit, ale prosím není žádný důvod to úplně bez náhrady rušit. To považuju opravdu za pokus o demontáž transparentního státu,“ řekla například předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová.
Předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová si stěžovala na to, že koaliční politici nereagují. „To mlčení je ohlušující,“ řekla.
Na programu schůze je nyní v prvním čtení i dvojice návrhů ministra práce a sociálních věcí za hnutí ANO Aleše Juchelky.
Jedna by stanovila předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 tisíc korun měsíčně. Odložila by s následným postupným náběhem digitalizaci dávek státní sociální podpory. Druhá prodlužuje výplaty vyšší dávky na mobilitu lidem s podporou dýchání a odkládá už dříve schválený převod vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na Českou správu sociálního zabezpečení.
Volební blok jako celek už tento týden navrhovat nebudeme, řekl Okamura
Koalice navzdory jejím původním plánům nenavrhla v úterý zařadit na program volební body. Opozice hrozila, že zablokuje zcela Sněmovnu kvůli volbě šestice členů rady České televize.
„Volební blok jako celek už tento týden navrhovat nebudeme,“ řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.