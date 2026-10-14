Poslanci znovu rozhodují o zákonu, který usnadní výměnu státních úředníků

„Budeme dál bojovat, aby státní správa fungovala co nejprofesionálněji a nejefektivněji pro české občany a občanky, a nikoliv jenom jako trafika pro kamarády vládních politiků a političek. Finalizujeme podání k Ústavnímu soudu, a jsme rádi, že své podpisy pod tuto naši snahu připojí i političky a politici dalších demokratických stran,“ řekla místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová. Řekla iDNES.cz, že podpisy pod ústavní stížnost slíbili poslanci TOP 09 i hnutí STAN.
Prezident Pavel se stejně jako opozice obává politizace státní správy.
Koalice ruší služební zákon, který byl podmínkou Evropské unie
Nyní platí služební zákon, který Česká republika přijala jako jednu z podmínek Evropské unie. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě teď chce služební zákon, který měl dát větší jistotu úředníkům, aby se nemuseli obávat střídání vlád, zrušit.
„Po dvanácti letech by konečně měl skončit ten experiment se současným služebním zákonem, který velmi zabetonoval státní správu, a tím pádem také znamenal to, že pro spoustu mladých lidí, pro spoustu lidí, kteří jsou zvyklí pracovat v soukromém sektoru, byla státní správa zkostnatělá a neatraktivní,“ obhajuje návrh vládní koalice poslanec za SPD, předseda Svobodných Libor Vondráček.
Zákon o státních zaměstnancích má podle vládní koalice zaměstnávání státních úředníků přiblíží běžnému pracovnímu poměru.
Pavel ve zdůvodnění veta uvedl, že zákon jde proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Státní správa má být podle prezidenta profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům.
„Úředník, který rozhoduje o dotaci nebo veřejné zakázce, musí mít možnost odmítnout politický nátlak bez strachu, že přijde o práci. Pokud tuto ochranu oslabíme, zaplatí za to lidé horším fungováním státu,“ uvedl předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. „Tato vláda chce dostat úředníky pod svoji politickou vůli,“ řekl také Rakušan. Vláda Andreje Babiše podle něj bude vyhazovat úředníky, které bude chtít.
Koalice chce zasáhnout do Pavlových pravomocí bez změny Ústavy
Prezident Pavel vrátil poslancům i související novelu, která má hlavě státu pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí českých stálých misí u mezinárodních organizací a předat ji ministrovi zahraničních věcí.
Pravomoci hlavy státu jsou ale dané Ústavou České republiky a koalice do nich zasahuje změnou prostého zákona, proti čemuž protestoval už Senát. I prezident poukázal na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu Ústava ČR, že není možné mu ji jen tak odebrat.
I spor o tuto úpravu, kterou navrhl poslanec za SPD Libor Vondráček, tak bude řešit Ústavní soud.