Schválení návrhu v prvním čtení předcházelo velké překvapení, když na konci projednání měli poslanci hlasovat o přikázání návrhu rozpočtovému výboru k projednání.
Ukázalo se totiž, že ve Sněmovně není v tu chvíli dost poslanců. Místopředseda dolní komory parlamentu Jan Skopeček z ODS tak musel hlasování přerušit a desítky minut se muselo čekat na to, až se zvýší počet poslanců v sále.
Změnu, která má zatraktivnit spoření na důchod především pro mladší klienty, schválila vláda v srpnu.
„Lidem, kteří začnou spořit včas, přinese změna navíc až milion korun,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Pro klienty do 29 let schválená změna zákona o doplňkovém penzijním spoření počítá se zdvojnásobením státní podpory na 40 procent vložené částky. U spoření založeného pro děti by se měl snížit limit pro přiznání státního příspěvku z 500 na 100 korun měsíčně. Mladí lidé by navíc mohli do dosažení 36 let jednorázově vybrat třetinu svých úspor, aniž by přišli o státní příspěvky nebo museli částku dodatečně zdanit.
Schillerová očekává, že změny zvýší atraktivitu penzijního spoření u mladých lidí a umožní efektivnější zhodnocování jejich peněz. Náklady na vyšší státní příspěvky resort odhaduje na 1,1 až 1,6 miliardy korun ročně.
Lidem od 80 let se asi bude zvyšovat penze v pětiletých intervalech o pětistovku
Lidem od osmdesáti let se zřejmě důchody budou zvyšovat v pětiletých intervalech o pětistovku měsíčně.
Novela, kterou podpořili poslanci, počítá se zvýšením důchodu o pětistovku korun v 80, 85, 90 a 95 letech a o tisícikorunu, když se člověk dožije sta let, poslanci podpořili v prvním čtení.
Do tohoto návrhu chce koalice přidat jednorázový dvoutisícový příspěvek důchodcům, na kterém se shodla vláda při schvalování návrhu státního rozpočtu na příští rok.
Opozice doporučovala místo předvolebních dárečků raději investovat do dostupnosti sociálních a zdravotních služeb pro seniory. „Peníze na účtu nejsou dostupná služba,“ řekla Pavla Pivoňka Vaňková z hnutí STAN.
Poslanec ODS Jiří Havránek a Zdeňka Blišťanová z TOP 09 neúspěšně navrhovali zamítnutí novely.
Od roku 2028 vláda navrhuje zvýšit procentní výměru vypláceného důchodu o 1,5 procenta vyměřovacího základu ročně. Zaměstnancům by sociální správa přidala automaticky, živnostníci by o přidání museli požádat.