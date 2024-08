Poslanec jako oddávající. Nejvíc svateb od ledna stihl Babiš

Nejvíc párů zatím letos z poslanců, kteří už předtím neoddávali na základě funkce komunálního politika, oddal skutečně šéf ANO. „Zatím pět párů napříč Českem. Je to velká pocta a baví mě to. Je hezké, když člověk může hrát důležitou roli u tak radostné události, jako je svatba. Proto se vždycky snažím si pro novomanžele připravit osobitější projev,“ řekl iDNES.cz Babiš s tím, že další svatby už má naplánované v kalendáři na další měsíce.

Nezahálí ale ani ostatní. Babišovi šlape na paty třeba poslankyně STAN Barbora Urbanová. „Oddala jsem letos čtyři páry a ještě čtyři oddávat budu,“ nastínila poslankyně.

Výborný oddal podřízené

To pro ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) nejsou svatební povinnosti žádnou novinkou.

„Já oddávám jako zastupitel Heřmanova Městce už 20 let a za tu dobu jsem oddal už desítky snoubenců. Nicméně podle této novely zákona se na mě obrátily dva páry, které jsem oddával mimo katastr své obce,“ dodal Výborný.

Nešlo ale o náhodné snoubence. Ministra oslovili přímo jeho podřízení. „Poslední dva páry, které se na mě obrátily, pocházely z ministerstva zemědělství. Známe se pracovně, tak mě požádali, jestli bych je oddal. To bylo milé, pro mě je to radost,“ popisoval ministr.

Sám potvrdil, že ani pro většinu jeho kolegů z poslaneckého klubu lidovců není oddávání žádnou novinkou. „Řada z nich jsou zastupitelé, takže oddávají standardně už léta,“ dodal Výborný.

Zájem o služby v obřadní síni zaznamenal i předseda SPD Tomio Okamura. „Spíš je to v mém případě problém s termíny, protože o víkendech bývám na kampani nebo mezi občany. Ale už jsem oddával, bylo to velmi příjemné a už se těším na další,“ řekl Okamura.

Osobně snoubence prý neznal, ale z diskuse po obřadu pochopil, že se jednalo o příznivce SPD. „Já se jich na to dopodrobna před obřadem nechci ptát, ale určitě jsou to lidé, kteří s námi sympatizují. Když jsme se třeba bavili po obřadu s ženichem a nevěstou, tak to bylo znát,“ popisuje Okamura.

Hlásit se mu prý mohou i další zájemci. „Teď budou krajské volby, ale po nich už mám několik dalších dotazů, takže uvidíme, kdy a kde bude další svatba. Určitě budu oddávat dál,“ ujistil Okamura.

První obřad v roli oddávajícího má za sebou i poslanec TOP 09 Matěj Ondřej Havel. A termíny už zamlouvá i na příští rok. „Zájemci jsou, mám za sebou jednu svatbu a v brzké době dvě před sebou. I na příští rok už mám blokované tři termíny,“ řekl iDNES.cz Havel.

Sama Olšáková, která s novelou přišla, úspěšně dokončila i zkoušky z matriky, může tak na rozdíl od ostatních oddávat sama bez matrikářky. „Obrátili se na mě snoubenci, protože matrikářka nemohla, tak poprvé pojedu na jižní Moravu mimo můj kraj,“ líčila.

Aby se při obřadu kolegové ze Sněmovny nedopustili nějakého faux-pas, uspořádala pro ně už v únoru školení. „Zaučit“ se tehdy přišly asi dvě desítky politiků, třeba i Aleš Juchelka, Václav Láska či Daniela Kovářová.