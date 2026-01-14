Poslanci rozhodnou o důvěře Babišově vládě, mluvit jich chce přes šedesát

  7:17aktualizováno  7:17
Druhým den pokračuje jednání před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše. Koaliční kabinet ANO, SPD a Motoristů sobě, který se opírá o většinu 108 poslanců ze 200, by ji měl hladce získat. Loajalitu vládě v úterý slíbila SPD poté, co jí premiér Babiš slíbil, že o muniční iniciativě na pomoc Ukrajině se bude dál jednat.
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...
Bývalý premiér a předseda ODS Petr Fiala ve Sněmovně před hlasováním o důvěře...
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO) a Petr Macinka...
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...
20 fotografií

Všichni poslanci ANO a Motoristů zase podrželi předsedu Sněmovny SPD Tomia Okamuru, když se opoziční strany pokusily vyvolat hlasování o jeho odvolání, nebo aby se dolní komora parlamentu alespoň distancovala od jeho novoročního projevu.

V něm urážel Ukrajince, prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen a vyzýval k tomu, že je třeba vyskočit z bruselského vlaku, který podle něj míří ke třetí světové válce.

Jednání o důvěře kabinetu začalo v úterý odpoledne. Trvalo zatím osm hodin. Většinu času vyplnila vystoupení členů vlády.

„Česká republika, čeští občané budou pro naši vládu na prvním místě. Naším cílem je sebevědomá, bezpečná, prosperující a úspěšná Česká republika. Prostě, aby se naše země stala inspirací ostatním zemím a tím nejlepším místem pro život na celé planetě,“ řekl poslancům premiér Babiš.

Z opozičních politiků měli možnost vystoupit jen Babišův předchůdce, expremiér a předseda ODS Petr Fiala a šéf Pirátů Zdeněk Hřib.

„Programové prohlášení se tváří, jako by v Evropě neprobíhala válka,“ řekl bývalý premiér. „S Robertem Ficem a Viktorem Orbánem vytvořili klub tří zemí, které se odmítají chovat zodpovědně, ačkoliv patří mezi země, které jsou nejvíce ohroženy ruskými výboji. Česká republika se tak odvrací na východ, vymlouvá se a nedokáže stát plně po boku spojenců,“vyčetl Babišovi jeho předchůdce Fiala.

Teprve až skončí vystoupení řečníků s přednostním právem mluvit, začne debata všech poslanců, na konci úterního jednacího dne v ní mělo zájem vystoupit 61 poslanců. K samotnému hlasování o důvěře vládě tak má dojít nejdříve pozdě večer či v noci.

K získání důvěry dolní komory parlamentu stačí Babišově vládě hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.