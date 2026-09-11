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Poslanci schválili návrh nového zákona o vstupu a pobytu cizinců

Autor:
  13:44
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Ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar v Poslanecké sněmovně

Ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar v Poslanecké sněmovně | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar v Poslanecké sněmovně
Ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar v Poslanecké sněmovně
Ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar v Poslanecké sněmovně
Ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar v Poslanecké sněmovně
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Poslanci schválili návrh nového cizineckého zákona, který digitalizuje povolování a rušení pobytu cizinců v Česku. Podle ministerstva vnitra neuvolňuje pravidla pro získání pobytového oprávnění a nebude se týkat žadatelů o azyl nebo o dočasnou ochranu.

Zákon podle ministerstva zamezí situacím, kdy se cizinec s nelegálním pobytem a vyhoštěním snaží v Česku udržet tím, že tvrdí, že si našel českou přítelkyni.

Norma, kterou nyní posoudí Senát, posiluje možnosti zrušení pobytu pachatelům trestných činů a lidem, které ohrožují veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost. Upravuje i systém vládní regulace kvót pro cizince ze třetích zemí a zvyšuje odpovědnost garantů, tedy lidí, kteří zvou cizince do Česka. Jde například o zaměstnavatele, školy nebo sportovní kluby.

Návrh zahrnuje povinnou registraci občanů zemí Evropské unie s pobytem delším než 90 dnů, dosud je dobrovolná.

Digitalizace cizinecké agendy má být účinná od roku 2029 a povinná evidence občanů států Evropské unie o rok později, podle ministra vnitra Lubomíra Metnara půjde nejméně o 200 tisíc lidí.

Ministerstvo vnitra bude zakládat cizincům účty od ledna 2029. Přes účet budou lidé komunikovat se správním úřadem a podávat žádosti o pobyt. Písemnosti se budou doručovat elektronicky. Systém má umožnit důslednou evidenci cizinců.

Počet žádostí, které cizinci v České republice podávají, podle ministerstva vnitra neustále narůstá. Kromě nich je potřeba každoročně vyřídit přes 630 tisíc dalších řízení, mezi které patří například změny místa pobytu nebo žádosti o vydání rodného čísla či cestovního dokladu.

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