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Poslanci přidali 13 miliard pojišťovnám. Lijeme peníze do černé díry, říká ODS

  5:00aktualizováno  14:01
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Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Štastný

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Štastný | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Štastný
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Štastný
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Štastný
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Štastný
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Stát nejspíš příští rok pošle zdravotním pojišťovnám za důchodce, děti, studenty, rodiče na mateřské či za nezaměstnané navíc 13 miliard korun. Poslanci rozhodli o zvýšení plateb státu za státní pojištěnce. Původně vláda Andreje Babiše plánovala, že zdravotním pojišťovnám stát pošle více než dvacet miliard korun.

Nižší částku navrhl ministr pro sport, zdraví a prevenci za Motoristy sobě Boris Šťastný a ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch to ve Sněmovně podpořil.

Návrh, který nyní posoudí Senát, podpořilo 90 ze 146 přítomných poslanců. Spolu s vládní koalicí pro to hlasovalo i osm opozičních lidovců, tedy přesně polovina klubu KDU-ČSL, a šéfka poslanců STAN Michaela Šebelová.

Exministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 před hlasováním poukázal na to, jak se měnila částka, kterou mají zdravotní pojišťovny příští rok navíc dostat.

„První částka, která se objevila, byla 24 miliard, pak částka 21 miliard, ty jsou dohledatelné. Pak byla v důvodově zprávě částka 16 miliard, finálně je z toho 13 miliard,“ řekl Válek.

„Ale ani 13 miliard není pravda, protože současně rušíme valorizační vzorec, který by, pokud by platil, přinesl zhruba 3 miliardy. Takže ve skutečnosti je to navýšení o nějakých 10,6 miliardy. Já jsem jenom rád, když se sníží schodek státního rozpočtu. To se nestalo,“ uvedl bývalý ministr zdravotnictví za TOP 09.

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (vpravo) a ministr sportu Boris Šťastný. (2. února 2026)
Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. Na snímku Adam Vojtěch (ANO). (2. listopadu 2026)
Pokračuje mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře vládě. Na snímku Vlastimil Válek (TOP09). (1. října 2026)
Ministr zdravotnictví Vlastmil Válek z TOP 09, šéfka výboru pro zdravotnictví Zdeňka Němečková Crkvenjaš a poslanec Petr Fifka na tiskové konferenci.k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění
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Pacient to nepozná, řekla Němečková Crkvenjaš

„Lijeme peníze do černé díry,“ řekla poslankyně opoziční ODS Zdenka Němečková Crkvenjaš. „Je zbytečné dávat peníze do systému, který to spolkne. Pacient to nepozná,“ prohlásila.

Částku navíc zdravotním pojišťovnám vládní koalice snížila na 13 miliard korun s ohledem na očekávaný vyšší výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

„Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 17 540 Kč na kalendářní měsíc,“ je uvedeno v návrhu Šťastného. Vláda původně předpokládala, že to bude 18 362 korun.

Zvýšení plateb za státní pojištěnce má podle vlády zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.

Předloha dočasně ruší automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce zavedenou v minulém volebním od roku 2024. Valorizace o inflaci a o polovinu růstu reálné mzdy se má podle novely opět použít od roku 2029. V roce 2028 by byla státní platba stejná jako příští rok.

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