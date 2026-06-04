Na situaci si stěžoval bývalý ministr životního prostředí a poslanec KDU-ČSL Petr Hladík. Opakovaně totiž nedorazil současný ministr životního prostředí za Motoristy sobě Igor Červený.
Hladík s ním chtěl diskutovat o odpovědích na své interpelace, se kterými není spokojen.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) na úvod jednání přečetl omluvy patnácti členů vlády včetně premiéra. Většina se omluvila z pracovních důvodů, několik ministrů kvůli zahraniční cestě.
U jednoho člena vlády však zazněla omluva jinak. „Klempíř Oto celý jednací den bez udání důvodu,“ uvedl Okamura.
Koalice uťala další jednání o interpelaci na Babiše, zda odvolá ministryni Mrázovou
Největší spor vypukl kvůli písemné interpelaci předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové na premiéra Andreje Babiše ve věci užívání obecního bytu ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou a návrhu na její odvolání.
Babiš je na dopoledne omluven z pracovních důvodů a na odpoledne kvůli zahraniční cestě. V minulosti se projednávání odpovědí při neúčasti člena vlády odkládalo, tentokrát to však vládní většina neumožnila.
Pro přerušení hlasovalo 26 přítomných opozičních poslanců. Návrh nepodpořilo 66 zákonodárců vládní koalice.
Opoziční zástupci kritizovali vládní většinu, že znemožňuje parlamentní kontrolu vlády. Obdobné spory Sněmovna zažila i v minulém volebním období, kdy byly u moci nynější opoziční strany.
„Nedáváte opozici možnost diskutovat se členy vlády. Tohle je věcí principiální demokratické spolupráce, kdy Sněmovna hlídá vládu, tak nám to neberte,“ vyčítal koalici Hladík. Adriana Chochelová z hnutí STAN zdůraznila, že účelem interpelací je debata se členy vlády. „Oni tu mají sedět a mají s námi mluvit,“ zdůraznila. „Nemyslím, že chování, které tady předvádíte, je správné,“ přidala se poslankyně za Piráty Eva Šrámková.
„Hlavně choďte do práce, je vás fakt málo,“ řekl Robert Králíček z ANO. Radek Vondráček souhlasil s tím, že by členové vlády měli na interpelace chodit. Ohradil se ale proti výkladu, že koalice porušuje demokratické principy.