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Poslanci se přeli o zmrazení platů. Co za blbost přijde příště? ptal se Činčila

  12:15
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Rozpočtový výbor se přel o návrh vládní koalice na zmrazení platů vrcholných politiků do roku 2030. „Tím pádem aspoň získáme těch pět let k tomu, kdy se domluvíme napříč politickým spektrem, jak se konečně ta novela zákona upraví,“ hájil návrh poslanec vládního hnutí SPD Jan Síla.

„Já už jsem se trochu uklidnil, nicméně si říkám, co za blbost přijde příště? Nejdříve veřejnoprávní média, pak koruna do ústavy, teď tady budeme řešit opakovaně platy politiků. Co za populistický návrh přijde příště?“ ptal se první místopředseda lidovců Benjamin Činčila.

První místopředseda lidovců Benjamin Činčila ve šlapanickém štábu.
Jednání Poslanecké sněmovny k novele občanského zákoníku, která by umožnila manželství i párům stejného pohlaví. Na snímku Jan Síla (SPD). (28. února 2024)
Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda a poslanec Vojtěch Munzar (ODS)
Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob na mimořádné schůzi Sněmovny (14. října 2026)
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Poslanec ODS Vojtěch Munzar neprosadil přerušení projednávání do 31. prosince. Své pozměňovací návrhy mohou poslanci předkládat výboru do 6. listopadu.

„Není se o čem bavit, je tu stanoven automat, který stanoví platy,“ oponoval poslanci SPD šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.

„Proč právě pět let?“ ptala se poslankyně za Piráty Vendula Svobodová. Řekla, že lidi mimo Sněmovnu vůbec nezajímá, když se politici zabývají sami sebou. Připomněla návrh Pirátů, návrh, aby byly platy politiků navázány na výši schodku státního rozpočtu.

Když bude schodek pět procent HDP, snížil by se politikům plat o třicet procent. V případě schodku ve výši 3 procenta HDP by se jim snížil plat oproti současnému stavu o 15 procent. Na svém by zůstali jen v případě, že by byl schodek jen jedno procento HDP.

Opoziční hnutí STAN navrhuje podle Jana Papajanovského snížit náhrady, které dostávají poslanci a senátoři k platům, o čtyřicet procent.

Návrh prošel prvním čtením ve Sněmovně v září. Jménem opozice vetovala zrychlené schválení návrhu šéfka klubu STAN Michaela Šebelová.

Platy vrcholných politiků od ledna vzrostou

Už nyní je jisté, že do konce letošního roku předloha účinná nebude a platy vrcholných politiků od ledna vzrostou.

Platy vrcholných politiků by podle platných pravidel měl vzrůst příští rok o pět procent. Prezident republiky tak bude poprvé pobírat více než 400 tisíc korun měsíčně.

Předsedové parlamentních komor a vlády si polepší o 15 400 korun na 324 100 korun za měsíc.

Plat řadového poslance se zvýší o 5700 korun na 120 700 korun.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:

Funkcionář20192020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 20222023202420252026
Prezident274 500302 700 (321 000)341 200341 200365 000383 200
Předseda parlamentní komory a premiér221 200243 800 (258 600)274 800274 900294 000308 700
Místopředseda vlády189 900209 400 (222 000)236 000236 000252 400265 100
Místopředseda parlamentní komory a ministr157 00173 200 (183 700)195 300195 300208 900219 300
Předseda parlamentního výboru, komise a delegace115 900127 800 (135 600)144 100144 100154 100161 800
Poslanec a senátor82 40090 800 (96 300)102 400102 400109 500115 000
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