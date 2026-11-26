„Jde to proti všem lidem v zemi,“ prohlásil v úterý exministr práce a sociálních věcí za KDU-ČSL Marian Jurečka. „Švarcsystém byl, je a zůstane nelegální,“ opáčil Juchelka.
Poslanci se budou ve čtvrtek po interpelacích zabývat ve druhém čtení zákonem o platformové práci. Předloha také upravuje definici závislé práce, tedy zaměstnání. Kritici se obávají legalizace švarcsystému, tedy zaměstnávání na živnostenský list, kdy lidé nemají právo na dovolenou, nemocenskou a ten, pro koho pracují, se jich může snáze zbavit.
Podle agentury PAQ Research by nová definice závislé práce neboli zaměstnání legalizovala 70 až 90 procent švarcsystému. Týkalo by se to 50 až 80 tisíc lidí.
Odbory uvedly, že pokud by se ze zaměstnání do podnikání přesunulo deset tisíc lidí, stát by přišel o 2,4 miliardy korun. U půl milionu pracovníků by to bylo přes 120 miliard korun.
„Blíží se bod zlomu. Jestli budeme normální zemí, která umí číst směrnici o platformové práci směrem ke zlepšení jejich pracovních podmínek. Nebo budeme zemí, která to čte jen tak, jak se to hodí těm, kteří jsou vlastníci kapitálu,“ uvedl předseda ČMKOS Josef Středula.
Premiér Andrej Babiš dal ale od Juchelkova původního návrhu ruce pryč. Návrh zákon o platformové práci podle něj nebyl dobrý. „Ministři musí hlídat, co vyprodukuje jejich aparát,“ řekl Deníku. Podle Babiše je už připravený pozměňovací návrh. „Musíme plnit program, některé návrhy musíme korigovat, má to vývoj,“ řekl Babiš.
Juchelka po tlaku SPD couvl u snižování podpor v nezaměstnanosti. Podle nového návrhu ANO výše podpory v nezaměstnanosti zůstane v prvních třech měsících u lidí nad 52 let ve výši 80 procent předchozího výdělku. Stejná výše podpory zůstane zachována i při rekvalifikaci.
Jinak se má ale podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících snížit z 80 procent výdělku či vyměřovacího základu na 65 procent. V dalších dvou měsících by se pobíralo stejně jako teď 50 procent výdělku.
Jednání poslanci zahájí projednáváním odpovědí členů vlády na písemné interpelace, odpoledne je čekají ústní interpelace. Na interpelacích nebude premiér Andrej Babiš kvůli účasti na summitu Evropské unie v Bruselu.
Poslance čeká také schvalování plánu zahraničních misí české armády.