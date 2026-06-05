Poslanci zvolili i nového ombudsmana. Ve druhém kole zvítězila právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská, porazila někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Ve funkci nahradí Stanislava Křečka.
Na programu byla i volba předsedy vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Stal se jím poslanec SPD Jindřich Rajchl.
Sněmovna rozhodla i obsazení volných míst ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. V prvním kole neuspěli exministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 a Zdeňka Němečková Crkvenjaš z ODS. Tetokrát byli oba zvoleni.
Odložený verdikt o zákazu lovu lišek norováním
Poslanci v pátek krátce jednali o novele zákona o rostlinolékařské péči, kterou by mohli doplnit o zákaz lovu lišek norováním.
Jenže o zákonu se nakonec v pátek nehlasovalo, protože poslankyně ANO Monika Oborná prosadila návrat novely zákona do druhého čtení, aby mohli poslanci znovu načíst pozměňovací návrhy.