Urbanová je místopředsedkyní Sněmovny, poslanci vybrali i novou ombudsmanku

  13:33aktualizováno  13:35
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Poslanci zvolili místopředsedkyní Sněmovny Barboru Urbanovou, uspěla ve druhém kole tajné volby. Urbanovou hnutí STAN nominovalo poté, co vládní koalice nedovolila, aby byl zvolen exministr vnitra Vít Rakušan. Křeslo podle dohod náleží opozičnímu hnutí. „Chtěla bych vám poděkovat za dodržení dohod,“ řekla Urbanová.
Poslankyně STAN Barbora Urbanová na schůzi Sněmovny (27. května 2026)

Poslankyně STAN Barbora Urbanová na schůzi Sněmovny (27. května 2026) | foto: ČTK

Poslankyně STAN Barbora Urbanová na schůzi Sněmovny (27. května 2026)
Vít Rakušan a Barbora Urbanová na tiskové konferenci STAN. (25. června 2025)
Vít Rakušan a Barbora Urbanová na tiskové konferenci STAN. (25. června 2025)
Vít Rakušan a Barbora Urbanová na tiskové konferenci STAN. (25. června 2025)
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Poslanci zvolili i nového ombudsmana. Ve druhém kole zvítězila právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská, porazila někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Ve funkci nahradí Stanislava Křečka.

Na programu byla i volba předsedy vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Stal se jím poslanec SPD Jindřich Rajchl.

Sněmovna rozhodla i obsazení volných míst ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. V prvním kole neuspěli exministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 a Zdeňka Němečková Crkvenjaš z ODS. Tetokrát byli oba zvoleni.

Odložený verdikt o zákazu lovu lišek norováním

Poslanci v pátek krátce jednali o novele zákona o rostlinolékařské péči, kterou by mohli doplnit o zákaz lovu lišek norováním.

Jenže o zákonu se nakonec v pátek nehlasovalo, protože poslankyně ANO Monika Oborná prosadila návrat novely zákona do druhého čtení, aby mohli poslanci znovu načíst pozměňovací návrhy.

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