Zákon má zajistit bezpečnější on-line prostředí, řeší i mazání příspěvků

„Zavádíme minimalistickou úpravu,“ řekl před hlasováním vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček.
Kritici předlohy, hlavně z řad SPD, vyjadřovali při předchozím projednávání obavy z cenzury a umlčování nepohodlných názorů.
Vládní poslanci navrhli zpřesnit pravidla mazání příspěvků na webech a ochránit uživatele před nepřiměřenými zásahy do legálního obsahu.
„Při posuzování přestupku se přihlédne zejména k tomu, zda poskytovatel při rozhodování o omezení viditelnosti nebo odstranění obsahu postupoval v souladu se svými obchodními podmínkami, zda své rozhodnutí řádně odůvodnil a zda zajistil účinné prostředky nápravy podle nařízení o digitálních službách,“ říká návrh, který podali poslanci Marek Novák, Radek Vondráček, Patrik Nacher (ANO), Libor Vondráček, Jindřich Rajchl, Tomáš Doležal (za SPD) a Gabriela Sedláčková (za Motoristy sobě).
Do zdůvodnění svého návrhu napsali, že vychází z požadavku, aby poskytovatelé zprostředkovatelských služeb při moderování obsahu postupovali objektivně, přiměřeně a transparentně a respektovali základní práva uživatelů, zejména svobodu projevu a právo na informace.
My jsme to vykostili, chlubil se Okamura
„Pro nás je samozřejmě nepřijatelné, aby byla jakkoliv omezovaná svoboda komunikace na internetu nebo v rámci sociálních sítí, takové ty vágní formulace typu, co je to nenávistný projev,“ řekl před pár dny po jednání koaliční rady předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.
„Koaliční partneři argumentují tím, že v případě, že by se nepřijal, hrozí obrovské pokuty České republice v desítkách milionů korun, diktát Evropské unie je úplně příšerný. A my jsme to vykostili tak, aby upřímně řečeno vlk se nažral a koza zůstala celá. To znamená, aby nedošlo k omezování svobody, abychom omezili působení nějakých politických neziskových organizací, které by chtěly přikazovat občanům, co smí psát, co ne,“ prohlásil Okamura.
Možnou cenzurou a tím, že návrh zákona není možné opravit, zdůvodnila v březnu svou rezignaci na poslanecký mandát Markéta Šichtařová, která byla zvolená poslankyní za SPD. V prvním čtení neprosadila zamítnutí předlohy. Ve Sněmovně ji nahradil Josef Nerušil.
Stejný návrh obdržela Sněmovna již před volbami od bývalé vlády Petra Fialy. Do voleb ho ale nestihla schválit.
Vicepremié Havlíček v červnu před poslanci řekl, že bez přijetí zákona nebude mít Český telekomunikační úřad nástroje na to, aby mohl trestat platformy, které by porušily pravidla. Zdůraznil, že nařízení DSA je klíčovým předpisem pro ochranu dětí a nezletilých v on-line prostředí.
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Jednorázový příspěvek důchodcům 2 tisíce korun
Ve druhém čtení mají poslanci projednat novelu, která zvyšuje důchody každých pět let po osmdesátce a také za práci v důchodovém věku.
Vláda chce tuto novelu využít k uzákonění jednorázového příspěvku 2000 korun, který by měli penzisté dostat příští rok.
Závěrečné čtení čeká předlohu, která počítá s vyváženějším zastoupení žen nebo mužů ve vedení velkých společností.
Novela o podnikání na kapitálovém trhu předpokládá, že velké firmy s akciemi na burze by měly mít v dozorčích a správních radách nejméně 40 procent žen, nebo by jich v představenstvu i radách měly mít dohromady aspoň 33 procent. Platilo by to i pro muže, pokud by se ve vedení ocitli v menšině. Předloha vychází z evropské směrnice.