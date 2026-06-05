Urbanová je místopředsedkyní Sněmovny, poslanci vybrali i novou ombudsmanku

  13:33aktualizováno  14:08
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Poslanci zvolili místopředsedkyní Sněmovny Barboru Urbanovou, uspěla ve druhém kole tajné volby. Urbanovou hnutí STAN nominovalo poté, co vládní koalice nedovolila, aby byl zvolen exministr vnitra Vít Rakušan. Křeslo podle dohod náleží opozičnímu hnutí. „Chtěla bych vám poděkovat za dodržení dohod,“ řekla Urbanová.
Barbora Urbanová byla zvolena místopředsedkyní Sněmovny. Vedení dolní komory...

Barbora Urbanová byla zvolena místopředsedkyní Sněmovny. Vedení dolní komory parlamentu je tak kompletní. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslankyně STAN Barbora Urbanová na schůzi Sněmovny (27. května 2026)
Poslankyně STAN Barbora Urbanová na schůzi Sněmovny (27. května 2026)
Vít Rakušan a Barbora Urbanová na tiskové konferenci STAN. (25. června 2025)
Vít Rakušan a Barbora Urbanová na tiskové konferenci STAN. (25. června 2025)
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Poslanci zvolili i nového ombudsmana. Ve druhém kole zvítězila právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská, porazila někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Ve funkci nahradí Stanislava Křečka.

Na programu byla i volba předsedy vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Stal se jím poslanec SPD Jindřich Rajchl.

Sněmovna rozhodla i obsazení volných míst ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. V prvním kole neuspěli exministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 a Zdeňka Němečková Crkvenjaš z ODS. Tentokrát byli oba zvoleni.

Předítím poslanci v pátek zvolili šest členů Rady ČT. Post si udrželi Lubomír Xaver Veselý a Jiří Šlégr, zvoleni byli také bývalý mluvčí televize Nova a firmy Innogy Martin Chalupský, exposlanec ANO Stanislav Berkovec, Lucie Plíšková, která připravovala podcast Sorry, jako s předsedou ANO Andrejem Babišem, a podnikatel Petr Brozda, kterého nominovala Aliance pro rodinu.

Vládní koalice naopak v pátek ve Sněmovně obětovala Pavla Matochu a Romana Bradáče. „Pan Matocha a Bradáč nedostanou naši podporu,“ oznámil před volbou za celou vládní koalici ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný.

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