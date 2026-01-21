„Mám opravdu mnoho důležité práce ohledně agendy Green Dealu, které se věnuji od rána do večera. Až budu mít čas setkat se se svými právníky, určitě tento krok učiníme,“ uvedl Filip Turek na dotaz redakce iDNES.cz.
Žalobu Turek avizoval již 9. ledna, kdy byl na návštěvě Ukrajiny. Tehdy také prohlásil, že ji podá v nejbližších dnech. Žaloba se má týkat ochrany osobnosti kvůli tomu, jak prezident Petr Pavel zdůvodnil, že ho nejmenuje ministrem životního prostředí.
„Budu žádat, aby se mi prezident omluvil“
„Zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident republiky omluvil,“ řekl tehdy Turek novinářům v Kyjevě.
Prezident Pavel totiž před tím poslal premiérovi Andreji Babišovi oficiální zdůvodnění, proč Turka nejmenuje členem vlády. Podle hlavy státu Turek mimo jiné opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám.
Prezident také poukázal na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.
„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ stojí kromě jiného v dopise.
Motoristé opakovaně tvrdí, že Turek zůstává jediným kandidátem strany na post ministra životního prostředí.
10. ledna 2026