Krátce po půl deváté večer zveřejnil poslanec Martin Kolovratník z hnutí ANO na sociální síti video, kde se pardubičtí fanoušci radují z postupu do finále. Jenže v tu chvíli ještě probíhalo jednání Sněmovny, ze kterého se omluvil s odkazem na pracovní důvody.
„Díky za optání, to je od vás milé. Potěšilo mě, že se jako novinář zajímáte o mé aktivity,“ uvedl poslanec v úvodu zprávy pro iDNES.cz. Poté přidal výčet středečních aktivit.
„Omluvenka z PSP v 17, dvě pracovní schůzky v Pardubicích – 18:00 a 19:00, radnice a sportoviště v městském obvodu. Na hokej jsem přiběhl po dvacáté hodině v půlce poslední třetiny neb do Prahy bych se vrátit nestihnul,“ uvedl Kolovratník.
„A přijde mi super na závěr klíčového zápasu podpořit svůj tým, kterému fandím celý život,“ dodal.
„Nebyl jste na schůzi“
V danou dobu, kdy byl Kolovratník na hokeji však ještě, jak upozornil server Aktuálně.cz, v Praze probíhalo jednání Sněmovny, ze kterého se omluvil.
Na to upozornil například i Vojtěch Svoboda, asistent poslankyně Adriany Chochelové (STAN).
„Schůze běžela do 21:38. Takže proč by se měl kdokoli omlouvat? Nebyl jste na schůzi, citoval pracovní důvody a toto jako práce skutečně nevypadá,“ uvedl Svoboda. Jednání Sněmovny skončilo zhruba v půl desáté večer.
Kolovratníka kritizoval i poslanec a exministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Včera jednala Sněmovna zhruba do 21:40, ale ne všichni si na to udělali čas. Takhle se asi projevuje to heslo ANO ‚nekecáme, makáme‘. Je v pořádku, když má poslanec jednání mimo sál, rozhovory, konference, zahraniční cesty apod., ale tohle...,“ napsal.
Redakce iDNES.cz shání také vyjádření premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.