Poslanec Foldyna: Menšinovou vládu hnutí ANO bych podpořil. Řada našich voličů už k nim přešla

Praha Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna patří dlouhodobě mezi kritiky současného vedení strany. I proto se v rozhovoru pro portál iDnes.cz do svých vlastních řad pořádně opřel. „Hnutí ANO prezentuje sociálnědemokratickou politiku, proto řada voličů ČSSD přešla k nim,“ říká rodák z České Lípy a dodává, že současný směr strany se mu nelíbí. Dokonce tak moc, že by klidně podpořil menšinovou vládu hnutí ANO.

Na přímý dotaz redaktora iDnes.cz, zda by podpořil vládu hnutí ANO, pokud by z ní pod jakoukoliv záminkou sociální demokracie odešla, Foldyna odpověděl: „Ano, podporoval. A to konkrétně rekonstruovanou vládu.“

K tomu ještě Foldyna přidal názor, že se baví s hnutím SPD i Trikolorou poslance Václava Klause mladšího, s nimiž se dle jeho mínění shodne více než s ministrem zahraničí za sociální demokracii Tomášem Petříčkem.

Stejně tak není Foldyna spokojen se směřováním strany. „ Já jsem přesvědčen, že tradiční proud tvoří drtivá většina řadových členů ČSSD, jenže ve vedení strany se objevují lidé jako pan Petříček, paní Maláčová,“ myslí si poslanec, který ale připouští, že všichni lidé ve vedení mu nevadí.

„Honza Hamáček je slušný člověk, který příliš podléhá tlakům lidí ve vedení. Když bude sociální demokracie pokračovat v tom trendu, co nyní, hrozí jí, že bude mít v krajských volbách kolem pěti procent, možná ani to ne, a to krajskou reprezentaci vyžene na barikády a může dojít k nějakým změnám. Ještě před krajskými volbami,“ prorokuje bývalý místopředseda strany.