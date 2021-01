Náhradník za Kalouska už složil poslanecký slib. Novým členem sněmovny je Jakob z TOP 09

PRAHA Sněmovna je opět kompletní. V úvodu dnešního jednacího dne složil slib nový poslanec Jan Jakob (TOP 09), který v dolní komoře nahradil někdejšího předsedu poslanců TOP 09 a bývalého ministra financí Miroslava Kalouska.

Kalousek působil jako poslanec 22 let. Úterní složení poslaneckého mandátu zdůvodnil brzkým startem předvolební kampaně. V říjnových sněmovních volbách už nebude kandidovat a v diskusích v dolní komoře by podle něho měli vystupovat zejména lidé, kteří se budou o hlasy voličů ucházet. TOP 09 jde do voleb spolu s ODS a lidovci pod logem Spolu.



Jakob (38) stojí v čele Roztok u Prahy. Od loňského podzimu je také středočeským krajským radním pro kulturu a již oznámil, že na tuto funkci v únoru rezignuje.

Na svém facebookovém profilu Jakob uvedl, že za svůj hlavní cíl v příštích měsících považuje boj za demokracii a svobodu. Napsal také, že chce navázat na dlouholetou Kalouskovu práci v rozpočtové odpovědnosti.

Sněmovnu opustilo v tomto volebním období i s Kalouskem celkem 16 poslanců.