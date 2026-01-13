„Tak vás konečně vítám ve své poslanecké kanceláři,“ říká Gregor v úvodu videa, které zveřejnil na sociální síti Instagram. V něm poté nechybí záběry na vybavení kanceláře.
„Útočiště odkud svou službu všem svým voličům mohu vykonávat. Tam, kde jsem doma a kde jsem byl zvolen. V Ostravě v Moravskoslezském kraji,“ podotýká dále Gregor.
„Chci také otevřeně říci, že vlastníkem prostor, kde vznikly mé kanceláře, je můj příbuzný. Konkrétně můj dědeček, který tyto prostory a komplexy přes 30 let buduje a stará se o ně,“ přiznává Gregor. Podle svých slov si je také vědom, že daný krok vzbudí mediální zájem a bude terčem politických útoků.
„Otevřeně jsem o tom informoval“
Poslanec Motoristů vysvětluje, že si kancelář v dědově budově otevřel, protože neviděl důvod, proč si hledat druhou kancelář nebo opouštět místo, na které jsou jeho voliči zvyklí.
Gregor na dotaz redakce iDNES.cz poznamenal, že smlouva je uzavřena za cenu místu a času obvyklou mezi Sněmovnou a vlastníkem nemovitosti, tedy jeho dědou.
Podle katastru nemovitostí je vlastníkem víceúčelové stavby Jan Gregor. Sám poslanec už však více podrobností k platbě neřekl.
„V místě jsem několik let provozoval svou zastupitelskou kancelář a občané jsou zvyklí se v Kutuzovově ulici se mnou potkávat a mluvit. Mít poslaneckou kancelář je povinnost a neviděl jsem důvod k provozování dvou různých kanceláří, proto jsem zvolil setrvání ve stávající kanceláři otevřeně jsem o tom informoval voliče předem,“ dodal pro iDNES.cz Gregor.
Částka, kterou Sněmovna vyplácí na úhradu nákladů spojených s pronájmem kanceláře a jejího vybavení, se oficiálně odvíjí od velikosti města, v němž se kancelář nachází. Náhrada se pohybuje v rozmezí 170 až 386 tisíc korun ročně. Poslanci mohou náhrady na vlastní kancelář pobírat, aby byli blíže ke svým voličům.
Nedaleko od Gregorovy kanceláře měl své sídlo také šéf SPD Tomio Okamura. Za kancelář na frekventované ulici 28. října v ostravském obvodu Mariánské Hory pobíral od Sněmovny náhrady ve výši necelých 350 tisíc korun.
Podle pravidel poslanec může pobírat náhradu nákladů na kancelář i v případě, že ji vlastní jeho rodina, ale musí se jednat o oprávněné a doložené výdaje, které jsou v souladu s pravidly Poslanecké sněmovny.