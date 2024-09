Uprchlého exposlance Wolfa zatkli v Paraguayi. Skrýval se přes deset let

Bývalý poslanec sociální demokracie Petr Wolf, po kterém přes deset let pátrala policie, byl zatčen v Paraguayi. V Česku byl odsouzen za dotační podvod. K zatčení došlo podle informací iDNES.cz z důvěryhodného zdroje na základě spolupráce s tamním Interpolem. Nyní se podle informací redakce řeší přesun Wolfa zpět do Česka, kde by měl nastoupit do vězení.