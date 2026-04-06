„Jediné realistické řešení tak spočívá v opuštění idiotského konceptu protiruských sankcí, které poškozují pouze a jen celou Evropu a obzvlášť státy V4, mezi něž patříme i my, a obnovit import ropy a plynu z Ruské federace. Pokud se to bojí naše politická scéna udělat nebo dokonce jen nahlas vyslovit, tak mi dejte pověření to vyjednat. Já se toho nebojím,“ napsal o Velikonocích na své facebookové stránce Rajchl, předseda strany PRO.
Sankce byly vůči Rusku vyhlášeny kvůli válce, kterou proti Ukrajině na jejím území rozpoutala vojska ruského diktátora Vladimira Putina.
iDNES.cz oslovil představitele všech vládních i opozičních stran, jak vnímají nápad Rajchla, který dlouhodobě a opakovaně odmítá, že je proruský politik.
Ministra zahraničí a šéfa Motoristů sobě Petra Macinku Rajchlova úvaha nešokovala. „Od Jindřicha Rajchla to není nic překvapivého. Ničím to nevybočuje z toho, co říká dlouhodobě.“ uvedl Macinka.
Tupý slouha Kreml, Putinova pátá kolona, agent
Ostřeji hodnotí úvahu poslance vládního hnutí SPD opoziční politici.
„Rajchl zase jen huláká do prázdna. Velkohubá vyjádření, nulová odpovědnost. Vydávat návrat k ruské ropě a plynu za realismus v době ruské agrese není odvaha, ale jen potvrzení, že je Rajchl jen tupý slouha Kremlu. A řeči o tom, že to vyjedná, jsou laciné divadlo. Ve skutečnosti jde o prostý pokus být ještě hlasitější než Okamura – bez obsahu, bez odpovědnosti, bez studu,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka.
„Vnímám to jako snahu poslance Rajchla na sebe upozornit. Vzhledem k tomu, že víme, že Rusku sankce vadí a jsou pro něj velmi bolestné, pan Rajchl tím zároveň ukazuje, v jakém dresu ve skutečnosti hraje. V našem strategickém zájmu je zbavit se závislosti na fosilních palivech jako takových a tím na zranitelnosti Česka v případech krizí, jako je útok Ruska na Ukrajinu nebo válka na Blízkém východě,“ reagoval pro iDNES.cz předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
Jednoznačně vnímá aktivitu vládního poslance i šéf KDU-ČSL Marek Výborný. „Jako kolaborantskou a od Jindřicha Rajchla, Putinovy páté kolony, nepřekvapivou,“ říká Výborný.
„Takhle může mluvit jenom člověk, který vědomě přejímá ruskou propagandu. Jinými slovy: takhle mluví ruský agent,“ míní šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
„Nereaguji na (jak říkal ministr Macinka) proruské pošuky a zejména ne ve svátek. Náš Manifest energetické bezpečnosti, který jsme zveřejnili před časem, obsahuje jasné doporučení vládě, aby se vyhnula ruské ropě a plynu,“ odepsal šéf Pirátů Zdeněk Hřib s tím, že pak zaplatíme násobně více na výdajích na obranu.
