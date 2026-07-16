Radiožurnálu informaci potvrdily tři nezávislé zdroje. Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření samotného Foldynu a také šéfa SPD Tomia Okamuru, dosud nereagovali.
Podle Radiožurnálu Foldyna přiznal, že ho policie z domu vykázala. Současně prohlásil, že je nevinný a více to komentovat odmítl. Případ je nyní teprve na začátku. Foldyna dosud nebyl z ničeho obviněný.
Incident, při kterém měl poslanec SPD Foldyna napadnout svou manželku, se podle Radiožurnálu odehrál minulý týden. Policie politika nakonec vykázala na 14 dní z domova a zakázala mu manželku kontaktovat.
Co se však přesně v domě v Děčíně stalo, není jasné. Policie případ nechtěla komentovat. „K této věci státní zastupitelství v tuto chvíli nemá žádný komentář. Obecně lze říct, že případné trestní řízení ve fázi prověřování je vždy neveřejné a žádný komentář k tomu v tuto chvíli není,“ sdělil děčínský okresní státní zástupce Lukáš Otipka.