Poslanec Foldyna je podezřelý z domácího násilí, policie mu zabavila zbraně

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  10:48aktualizováno  10:48
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Poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna.
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna.
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna.
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna.
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Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho v minulém týdnu vykázala na dva týdny z domu v Děčíně, kde se svou manželkou žije. Policie mu také zabavila několik střelných zbraní, zjistil Radiožurnál. Foldyna řekl, že je nevinný.

Radiožurnálu informaci potvrdily tři nezávislé zdroje. Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření samotného Foldynu a také šéfa SPD Tomia Okamuru, dosud nereagovali.

Podle Radiožurnálu Foldyna přiznal, že ho policie z domu vykázala. Současně prohlásil, že je nevinný a více to komentovat odmítl. Případ je nyní teprve na začátku. Foldyna dosud nebyl z ničeho obviněný.

Incident, při kterém měl poslanec SPD Foldyna napadnout svou manželku, se podle Radiožurnálu odehrál minulý týden. Policie politika nakonec vykázala na 14 dní z domova a zakázala mu manželku kontaktovat.

Co se však přesně v domě v Děčíně stalo, není jasné. Policie případ nechtěla komentovat. „K této věci státní zastupitelství v tuto chvíli nemá žádný komentář. Obecně lze říct, že případné trestní řízení ve fázi prověřování je vždy neveřejné a žádný komentář k tomu v tuto chvíli není,“ sdělil děčínský okresní státní zástupce Lukáš Otipka.

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