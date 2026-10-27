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„Celkové příjmy kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky jsou navrhovány pro rok 2027 ve výši 100 tisíc korun. Celkové výdaje ve výši 434 320 708 korun,“ řekl při jednání výboru Vašina.
V porovnání s rokem 2026 byly podle něj výdaje navýšeny o 12,9 milionu korun, a to kvůli valorizaci objemu prostředků na platy o 9,5 milionu korun, povinné pojistné zaměstnavatelem a fond kultury a sociálních potřeb.
„Já jsem se chtěl zeptat, zda v těch příjmech jsou i příjmy za pronájem místností, respektive prostorů, které spravuje Pražský hrad,“ zajímalo Ševčíka.
„Ano, to je otázka, kterou jste mi položil i minule. To jsou příjmy pouze z archivní činnosti a spisové služby. Co se týče příjmů, které souvisí se správou Pražského hradu, tak ty v příspěvkových organizacích. Veškeré věci, které jsou na Hradě a které se pořádají, nebo pronájmy a podobně, jsou v rámci kapitoly příspěvkové organizace Správa Pražského hradu,“ opáčil mu Vašina.
U rozpočtu Sněmovny se zdržela opozice
Při projednávání rozpočtu dolní komory parlamentu se situace otočila. Kancléř Martin Plíšek řekl, že příjmy Sněmovny jsou pro příští rok navrženy ve výši 9 milionů korun a výdaje 1 667 200 265 korun.
Diskuse se nevedla žádná a rozpočet Sněmovny podpořili jen zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, opozice se zdržela hlasování.
Poslanci vládní koalice prosadili při prvním čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok minulý týden, že Česko má příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Výši schodku už nelze měnit.
„Abych řekl pravdu a naprosto otevřeně, s rozpočtem spokojený nejsem. Mám s ním problém,“ řekl ve Sněmovně předseda rozpočtového výboru za vládní Motoristy sobě Vladimír Pikora.
V prvním čtení ale se rozhodl rozpočet podpořit. „Stabilita vlády je hodnota, kterou respektuji, a respektuji i rozhodnutí vedení strany. Příští rok ale musíme být odvážnější,“ prohlásil Pikora.
Druhé čtení rozpočtu, kdy budou moci poslanci individuálně podávat pozměňovací návrhy a přesuny peněz uvnitř rozpočtu, bude 25. listopadu a konečné schvalování rozpočtu 2. prosince.
Síla hájil zmrazení platů politiků na pět let. Co za blbost přijde příště ptal se lidovec Činčila
Nyní rozpočtový výbor jedná o návrhu vládní koalice na zmrazení platů vrcholných politiků do roku 2030.
„Navrhuje speciální úpravu platové základny pro představitele státní moci v letech 2026 až 2030 ve formě jejího zmrazení na úrovni roku 2025 a to je ve výši 101 364 Kč. Nárůst platu představitelů státní moci v dalších letech, který by současným mechanismem výpočtu platové základny představitelů přinesl, nelze považovat za přijatelný,“ řekl poslanec SPD Jan Síla.
„Tím pádem aspoň získáme těch pět let k tomu, kdy se domluvíme napříč politickým spektrem, jak se konečně ta novela zákona upraví,“ uvedl poslanec vládního hnutí SPD.
„Co za blbost přijde příště?“ ptal se ho při jednání první místopředseda lidovců Benjamin Činčila.
Návrh prošel prvním čtením ve Sněmovně. Jménem opozice vetovala zrychlené schválení návrhu šéfka klubu STAN Michaela Šebelová.
„Není se o čem zbavit, je tu stanoven automat, který stanoví platy,“ oponoval poslanci SPD šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.
„Proč právě pět let?“ ptala se poslankyně za Piráty Vendula Svobodová. Řekla, že lidi mimo Sněmovnu vůbec nezajímá, když se politici zabývají sami sebou.
Připomněla návrh Pirátů, návrh, aby byly platy politiků byly navázány na výši schodku státního rozpočtu.
Když bude schodek pět procent HDP, snížil by se politikům plat o třicet procent, v případě schodku ve výši 3 procenta HDP, snížil by se jim plat oproti současnému stavu o 15 procent. Na svém by zůstali jen v případě, že by byl schodek jen jedno procento HDP.
Opoziční hnutí STAN navrhuje podle Jana Papajanovského snížit náhrady, které dostávají poslanci a senátoři k platům, o čtyřicet procent.
Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:
|Funkcionář
|2019
|2020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Prezident
|274 500
|302 700 (321 000)
|341 200
|341 200
|365 000
|383 200
|Předseda parlamentní komory a premiér
|221 200
|243 800 (258 600)
|274 800
|274 900
|294 000
|308 700
|Místopředseda vlády
|189 900
|209 400 (222 000)
|236 000
|236 000
|252 400
|265 100
|Místopředseda parlamentní komory a ministr
|157 00
|173 200 (183 700)
|195 300
|195 300
|208 900
|219 300
|Předseda parlamentního výboru, komise a delegace
|115 900
|127 800 (135 600)
|144 100
|144 100
|154 100
|161 800
|Poslanec a senátor
|82 400
|90 800 (96 300)
|102 400
|102 400
|109 500
|115 000
Pokud politici zákon nezmění, platy vrcholných politiků by podle platných pravidel mohly vzrůst příští rok o pět procent.
Prezident republiky by poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili o 15 400 korun na 324 100 korun za měsíc. Plat řadového poslance by se zvýšil o 5700 korun na 120 700 korun.