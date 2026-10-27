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Ševčík se zdržel u rozpočtu Hradu, poslanci se přou o zmrazení svých platů

  11:07aktualizováno  11:41
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Poslanci začali detailně projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Rozpočtový výbor schválil i kapitolu Kanceláře prezidenta republiky. Jako jediný se zdržel poslanec za SPD Miroslav Ševčík, který se předtím ptal vedoucího hradní kanceláře Milana Vašiny na příjmy Hradu.

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„Celkové příjmy kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky jsou navrhovány pro rok 2027 ve výši 100 tisíc korun. Celkové výdaje ve výši 434 320 708 korun,“ řekl při jednání výboru Vašina.

V porovnání s rokem 2026 byly podle něj výdaje navýšeny o 12,9 milionu korun, a to kvůli valorizaci objemu prostředků na platy o 9,5 milionu korun, povinné pojistné zaměstnavatelem a fond kultury a sociálních potřeb.

„Já jsem se chtěl zeptat, zda v těch příjmech jsou i příjmy za pronájem místností, respektive prostorů, které spravuje Pražský hrad,“ zajímalo Ševčíka.

Miroslav Ševčík a Tomio Okamura (oba SPD) během jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry Andreji Babišovi (29. září 2026)
Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu vládní koalice k postoji Sněmovny ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, na snímku Miroslav Ševčík. (14. května 2026)
Miroslav Ševčík (SPD) a Andrej Babiš (ANO) během jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry Andreji Babišovi. (29. září 2026)
Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu vládní koalice k postoji Sněmovny ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, na snímku Miroslav Ševčík. (14. května 2026)
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„Ano, to je otázka, kterou jste mi položil i minule. To jsou příjmy pouze z archivní činnosti a spisové služby. Co se týče příjmů, které souvisí se správou Pražského hradu, tak ty v příspěvkových organizacích. Veškeré věci, které jsou na Hradě a které se pořádají, nebo pronájmy a podobně, jsou v rámci kapitoly příspěvkové organizace Správa Pražského hradu,“ opáčil mu Vašina.

U rozpočtu Sněmovny se zdržela opozice

Při projednávání rozpočtu dolní komory parlamentu se situace otočila. Kancléř Martin Plíšek řekl, že příjmy Sněmovny jsou pro příští rok navrženy ve výši 9 milionů korun a výdaje 1 667 200 265 korun.

Diskuse se nevedla žádná a rozpočet Sněmovny podpořili jen zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, opozice se zdržela hlasování.

Poslanci vládní koalice prosadili při prvním čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok minulý týden, že Česko má příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Výši schodku už nelze měnit.

„Abych řekl pravdu a naprosto otevřeně, s rozpočtem spokojený nejsem. Mám s ním problém,“ řekl ve Sněmovně předseda rozpočtového výboru za vládní Motoristy sobě Vladimír Pikora.

V prvním čtení ale se rozhodl rozpočet podpořit. „Stabilita vlády je hodnota, kterou respektuji, a respektuji i rozhodnutí vedení strany. Příští rok ale musíme být odvážnější,“ prohlásil Pikora.

Druhé čtení rozpočtu, kdy budou moci poslanci individuálně podávat pozměňovací návrhy a přesuny peněz uvnitř rozpočtu, bude 25. listopadu a konečné schvalování rozpočtu 2. prosince.

Síla hájil zmrazení platů politiků na pět let. Co za blbost přijde příště ptal se lidovec Činčila

Nyní rozpočtový výbor jedná o návrhu vládní koalice na zmrazení platů vrcholných politiků do roku 2030.

„Navrhuje speciální úpravu platové základny pro představitele státní moci v letech 2026 až 2030 ve formě jejího zmrazení na úrovni roku 2025 a to je ve výši 101 364 Kč. Nárůst platu představitelů státní moci v dalších letech, který by současným mechanismem výpočtu platové základny představitelů přinesl, nelze považovat za přijatelný,“ řekl poslanec SPD Jan Síla.

„Tím pádem aspoň získáme těch pět let k tomu, kdy se domluvíme napříč politickým spektrem, jak se konečně ta novela zákona upraví,“ uvedl poslanec vládního hnutí SPD.

„Co za blbost přijde příště?“ ptal se ho při jednání první místopředseda lidovců Benjamin Činčila.

Návrh prošel prvním čtením ve Sněmovně. Jménem opozice vetovala zrychlené schválení návrhu šéfka klubu STAN Michaela Šebelová.

„Není se o čem zbavit, je tu stanoven automat, který stanoví platy,“ oponoval poslanci SPD šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.

„Proč právě pět let?“ ptala se poslankyně za Piráty Vendula Svobodová. Řekla, že lidi mimo Sněmovnu vůbec nezajímá, když se politici zabývají sami sebou.

Připomněla návrh Pirátů, návrh, aby byly platy politiků byly navázány na výši schodku státního rozpočtu.

Když bude schodek pět procent HDP, snížil by se politikům plat o třicet procent, v případě schodku ve výši 3 procenta HDP, snížil by se jim plat oproti současnému stavu o 15 procent. Na svém by zůstali jen v případě, že by byl schodek jen jedno procento HDP.

Opoziční hnutí STAN navrhuje podle Jana Papajanovského snížit náhrady, které dostávají poslanci a senátoři k platům, o čtyřicet procent.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:

Funkcionář20192020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 20222023202420252026
Prezident274 500302 700 (321 000)341 200341 200365 000383 200
Předseda parlamentní komory a premiér221 200243 800 (258 600)274 800274 900294 000308 700
Místopředseda vlády189 900209 400 (222 000)236 000236 000252 400265 100
Místopředseda parlamentní komory a ministr157 00173 200 (183 700)195 300195 300208 900219 300
Předseda parlamentního výboru, komise a delegace115 900127 800 (135 600)144 100144 100154 100161 800
Poslanec a senátor82 40090 800 (96 300)102 400102 400109 500115 000

Pokud politici zákon nezmění, platy vrcholných politiků by podle platných pravidel mohly vzrůst příští rok o pět procent.

Prezident republiky by poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili o 15 400 korun na 324 100 korun za měsíc. Plat řadového poslance by se zvýšil o 5700 korun na 120 700 korun.

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