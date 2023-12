Poslanec ANO se stal čestným občanem Prahy 15. Rozhodl hlas, který si dal sám

Na ocenění, o kterém informoval web Aktuálně.cz, nominoval Wenzla současný starosta Prahy 15 Michal Fischer z ODS. Není přitom běžné, aby tento titul získali aktivní politici. To si pravděpodobně myslela také polovina z 31 zastupitelů, pro Wenzla totiž hlasovalo na prosincovém jednání pouze patnáct z nich. Šestnáctý hlas si dal Wenzl sám.

„Může se jednat o součást dohody po komunálních volbách. Nejspíš tak bylo panu Wenzlovi kompenzováno, že loni po volbách při vzniku koalice ODS, TOP 09, ANO s Nezávislými s podporou SPD už znovu nezískal místo v radě městské části,“ komentoval výsledek hlasování člen předchozího zastupitelstva Petr Šumbera z hnutí Patnáctka náš domov.

Toto hnutí sice loňské volby vyhrálo, skončilo však v opozici. Ke zvolení radních i starosty z ODS pak pomohly například hlasy dvou zastupitelů SPD. Jeden z nich poté získal post šéfa kontrolního výboru, přestože tradičně patří opozici.

Čtyřiašedesátiletý Milan Wenzl byl dříve členem ODS, později se jako nestraník za ANO stal v roce 2014 starostou Prahy 15, kde setrval osm let. V říjnu 2021 se za hnutí stal také poslancem, kvůli nemoci však do dolní komory Parlamentu často nechodil. Rezignaci podle svých slov nikdy nezvažoval a i přes zdravotní indispozice dál pobíral plný plat. Letos se do Sněmovny vrátil, na jednom z jednání však zkolaboval a musel se svěřit do péče lékařů.

Návrh na udělení čestného občanství Wenzlovi kritizovala část místních obyvatel na sociálních sítích. „Velice jsem se překvapil, jak někdo může být tak zlý a nenávistný,“ reagoval Wenzl na zastupitelstvu na negativní komentáře.

„Jak by bylo vašim dětem, kdyby si na sítích přečetly, že táta nebo máma jsou zloději? Při projednávání čestných občanství se návrhy, které padly na zastupitelstvu, nikdy nezpochybňovaly. Vždy to bylo tak, že když se předložily, nikdo nehlasoval proti,“ dodal Wenzl, kterého občané obvinili z krádeže veřejných financí. Policie však případ odložila.