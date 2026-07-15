Řidiči „sanitky“ jsem zachránil život, v odbočovacím pruhu jsem nejel, tvrdí Turek

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  14:46
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Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...

Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. (13. července 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...
Záběr z městských kamer ukazuje Turkovu jízdu před nehodou
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...
Poslanec Filip Turek v centru Prahy narazil do nemocničního auta. To skončilo...
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Poslanec za Motoristy Filip Turek je už dva dny omluvený z jednání Sněmovny kvůli zdravotním problémům. Mezitím je však Turek, který se v pondělí srazil se sanitním vozem, aktivní na sociálních sítích. Mimo jiné v úterý ve svém videu prohlásil, že dal k dispozici svoji funkci vládního zmocněnce, dokud policie nehodu nevyšetří. Nyní na Facebooku uvedl, že řidiči fabie „zachránil“ život.

Čestný prezident Motoristů čelí kvůli nehodě kritice z řad politiků i veřejnosti. Na veřejnost se postupně dostávají videa, která Turkovu jízdu v Mercedesu třídy G zachycují.

Místo nehody u I. P. Pavlova prochází v současné době rekonstrukcí, kvůli které jsou levé jízdní pruhy uzavřené a původně odbočovací pruh byl dočasně upraven. Jedno z videí Turka zachytilo, jak před vjetím do křižovatky jede odbočovacím pruhem. Poté vjíždí do křižovatky, kde se střetává se sanitním vozem.

Komentář poslance Filipa Turka. | foto: iDNES.cz

Turek nyní v komentáři po svým příspěvkem na Facebooku k nehodě napsal, že lidé jsou hlupáci. „Věří médiím, která píši, že jsem zavinil nehodu, když to nejspíš není pravda,“ uvedl Turek, který poté zmínil i zranění řidiče sanitního vozu.

Jednoduše dohledatelná fakta

„Píší, že druhý řidič má mnohočetné zlomeniny a těžká poranění hlavy, přitom je doma s odřeným loktem, píší dokonce, že Mercedes není můj,“ stěžuje si v reakci Turek.

Vše jsou podle něj jednoduše dohledatelná fakta. „Včetně toho, že se nejednalo o odbočovák. A i kdyby ano, odbočoval bych až za kolejištěm a strhnutím doprava jsem řidiči ‚sanitky‘ fabie zachránil život,“ dodal v příspěvku Turek.

Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs v pondělí po nehodě přitom uvedl, že řidič fabie – asi šedesátiletý muž – skončil s vícečetnými poraněními včetně středně těžkého poranění hlavy. „Muž byl kompletně ošetřen a následně transportován do traumacentra. Nicméně byl při vědomí,“ popsal mluvčí.

Redakce iDNES.cz požádala Turka o vyjádření. Do vydání článku na dotazy nereagoval.

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