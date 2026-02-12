Policie má při podezření na týrání zvířat vstupovat do obydlí, chystá ministr

Návrh koalice podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury předloží v řádu týdnů. Trestní zákoník nyní v základní sazbě počítá za týrání zvířat s trestem od šesti měsíců do tří let. Podle Okamury je hlavně spodní hranice příliš nízká.
Šebestyán by také chtěl prodloužit dobu zákazu chovu zvířat z pěti let až na dvojnásobek nebo zavést povinnost chovatele týrajícího zvířata hradit náklady na odebraná zvířata a upravit jejich umístění do náhradní péče.
Počítá s kastrací a sterilizací opuštěných koček a zavedením povinnosti obce postarat se o opuštěné zvíře ve spolupráci s krajskými veterinárními stanicemi.
Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc připomenul řadu úprav z minulých let v neprospěch těch, kteří zvířata týrají. Jako příklad uvedl zvýšení trestu za utýrání zvířete ze tří na šest let vězení. Ke zvýšení horních sazeb podle ministra už prostor tak velký není, možné by ale bylo zvýšit spodní hranici sazeb a zavedení alternativních trestů včetně domácího vězení.
Bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z TOP 09 apeloval na potřebu zbavit tyrana vlastnického práva ke zvířeti a zajistit péči o odebraná zvířata, tedy podporu útulků a záchranných stanic.
Na návrh vládní koalice Sněmovna odsoudila všechny druhy krutého zacházení za zvířaty a vyzvala policii, aby taková jednání vyšetřila, a justici, aby pachatele potrestala.
Sněmovna přijala usnesení, ve kterém poukazuje na to, že tolerance k násilí vůči zvířatům může vést i k dalším formám agresivního a asociálního chování.
Impulsem byl případ týrání kočky, kterou podezřelí mladiství umístili do sušičky. Vše si natáčeli na video, doprovázeli to komentářem, i to, jak nakonec bezvládné tělo kočky okusuje pes. Případ týrání vyšetřují litoměřičtí kriminalisté.